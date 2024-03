De Bruyne non accetta la scelta di Guardiola in Liverpool-City: dura lite a bordo campo per il cambio A margine del big match di Premier League Liverpool-Manchester City, diverbio acceso tra Pep Guardiola e Kevin De Bruyne quando il tecnico ha sostituito il belga. “Potrà dimostrare se mi sono sbagliato, già dalla prossima partita” il commento dell’allenatore sull’episodio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La sfida tanto attesa in Premier League tra Liverpool e Manchester City non ha visto vincitori: 1-1 il risultato finale con le due squadre che si sono annullate a vincenda dando vita però ad un match spettacolare. E che non ha lesinato anche momenti particolari, come al momento della scelta di Pep Guardiola di togliere dal campo Kevin De Bruyne con il belga che non l'ha presa per nulla bene mostrando il proprio disappunto in modo evidente.

Kevin De Bruyne e Pep Guardiola sono stati pizzicati al 69′ del match tra Liverpool e City, in uno scambio animato a bordo campo dopo che il centrocampista era stato sostituito. Il 32enne nazionale belga non ha particolarmente spiccato in campo, subendo il clima di Anfield che ha messo sotto pressione i campioni in carica grazie ad una gara giocata in modo quasi perfetto dalla squadra di Jurgen Klopp .

Guardiola ha deciso di scuotere le acque dopo l'ora di gioco e il belga quando ha visto la scelta del tecnico che ha optato per la sua sostituzione a favore dell'inserimento in campo da parte di Kovacic è apparso a dir poco insoddisfatto mostrando tutto il proprio disappunto. Il cambio del City era arrivato in un momento in cui il City non riusciva più a gestire palla con la pressione dei Reds, costringendo Guardiola a correre ai ripari.

De Bruyne è uscito a testa china per fermarsi prima davanti a Guardiola gesticolando e poi continuando a manifestare disappunto mentre si accomodava con i suoi compagni in panchina. Proteste che hanno spinto lo stesso Guardiola a intervenire in prima persona: ha raggiunto il suo giocatore con cui ha avuto un lungo e acceso confronto verbale mentre il belga è apparso decisamente arrabbiato. Episodio che ha catalizzato l'attenzione generale ma che si è spento quasi subito al 90′.

Il momento del cambio in Liverpool-City: da lì a poco scoppieranno le proteste del belga

Dopo la conclusione della partita, ovviamente uno degli argomenti caldi è stato proprio il confronto tra tecnico e giocatore ma è stato lo stesso tecnico catalano a mettere la parola fine ancor prima che si potesse ipotizzare un problema interno: "Mi è piaciuto. È stato bello ciò che è capitato" ha spiegato Guardiola. "Adesso avrà l'opportunità di dimostrarmi che ho sbagliato, già dalla partita successiva" ha poi concluso evitando di riportare ciò che si erano detti in panchina nel momento dell'acceso scambio.