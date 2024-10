video suggerito

Matheus Nunes arrestato in discoteca e poi rilasciato: il centrocampista del City accusato di furto Matheus Nunes Luiz fu arrestato e poi rilasciato dalla Polizia lo scorso 8 settembre in una discoteca di Madrid. Accusa di furto di un cellulare per il centrocampista del Manchester City in campo anche ieri in Champions contro lo Slovan Bratislava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Matheus Nunes Luiz era in campo ieri tra i titolari del Manchester City di Guardiola scesi in campo contro lo Slovan Bratislava nel successo esterno dei Citizens per 4-0 in Champions. Il 26enne centrocampista portoghese però è reduce da settimane piuttosto pesanti dovute a un arresto avvenuto domenica 8 settembre nella discoteca La Riviera a Madrid Río, sul Paseo Virgen del Puerto, nel quartiere di Arganzuela. A riferirlo è ‘El Mundo' che riferisce come la Polizia Nazionale intorno alle 5:30 del mattino abbia raggiunto il calciatore portandolo in centrale con l'accusa di furto.

Nunes avrebbe rubato un cellulare a un uomo, come confermato dalla Questura di Madrid. Nunes si trovava a Madrid per trascorrere il fine settimana con diversi amici, approfittando del fatto che la sua squadra non giocasse a causa della sosta delle Nazionali e non era stato convocato dal Portogallo per quelle partite. Secondo alcuni testimoni pare che la presunta vittima avesse tentato di scattare una foto al giocatore all'interno del bagno e che Nunes, molto arrabbiato, gli avesse strappato via il cellulare dicendogli che non glielo avrebbe dato, poiché aveva scattato la foto senza permesso.

Matheus Nunes esulta dopo un gol col City.

Da capire dunque cosa sia successo realmente dato che un'altra versione potrebbe essere totalmente differente dalla prima. La presunta vittima avrebbe poi informato la Polizia Nazionale che ha inviato una pattuglia in discoteca. Lì hanno scoperto che Nunes avesse il cellulare di quella persona e dopo aver raccolto la testimonianza della vittima il calciatore è stato arrestato mostrando anche un comportamento molto provocatorio nei confronti degli agenti e di certo poco pacato. Questo dunque ciò che sarebbe accaduto nella convulsa notta dello scorso 8 settembre.

Nunes rilasciato e poi subito in campo con i Citizens

Nunes è finito nelle celle del commissariato di Arganzuela informando immediatamente il suo avvocato che ha avviato le operazioni per accelerare il suo rilascio. Infine, quella stessa domenica il calciatore, che l'estate scorsa ha giocato con il Portogallo gli Europei, ha lasciato la stazione di polizia senza essere assicurato alla giustizia perché si trattava di un reato di furto. Successivamente, alla ripresa del campionato, il City ha giocato in Premier con il Brentford e ha vinto 2-1. Nunes è uscito nel secondo tempo.