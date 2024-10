video suggerito

La strategia dei tifosi del City per convincere Guardiola a rinnovare: il messaggio in catalano Domani contro il Fulham il cuore del tifo del City esporrà uno striscione in catalano per convincere Guardiola: non vogliono che vada via al termine della stagione.

A cura di Ada Cotugno

I tifosi del Manchester City vogliono fare di tutto per convincere Pep Guardiola a firmare il prolungamento di contratto: l'accordo attuale dell'allenatore spagnolo andrà in scadenza nel 2025 ma nessuno è pronto all'addio. Per questo nella prossima partita di campionato metteranno in scena un atto estremo, una pura dedica d'amore nei confronti dell'allenatore che però in conferenza stampa ha lanciato una risposta piuttosto equivoca in conferenza stampa per quanto riguarda il suo futuro su quella panchina.

La coreografia dei tifosi per Guardiola

I piani dell'Etihad sono stati rivelati con un po' di anticipo. Domani alle 16:00 contro il Fulham i tifosi del City esporranno un enorme striscione dedicato a Guardiola con l'intento di fargli cambiare idea. Tramite un sondaggio il tifo organizzato ha deciso di lanciargli un messaggio in catalano esponendo (con molta probabilità) la scritta "vogliamo che tu rimanga": la scelta della lingua madre vuole mostrare vicinanza all'allenatore che ha più volte paventato la possibilità di lasciare la panchina. I tifosi in meno di 24 ore hanno raccolto più di mille euro per finanziare questa iniziativa che verrà messa in scena sugli spalti poco prima della partita.

La risposta di Guardiola

E ovviamente è stato difficile tenere tutto in gran segreto, tanto che Guardiola è perfettamente a conoscenza di tutto quello che accadrà. Ma in conferenza stampa non è sembrato particolarmente colpito dall'iniziativa ideata dai suoi tifosi che difficilmente gli faranno cambiare idea. Le sue parole hanno gelato un po' l'ambiente: "Devono portarmi la fattura per poter restituire lo striscione. Grazie mille. Me ne sono innamorato dal primo giorno che sono stato qui".

Ma poi parlando della sua possibile permanenza oltre il 2025 è stato lapidario: "Quello che deve succedere, succederà". È chiaro che al momento tutti gli indizi non portano di certo alla permanenza e il ciclo di Guardiola sulla panchina del Manchester City sembra destinato a chiudersi alla fine della stagione.