De Bruyne al Napoli è fatta, c’è la data delle visite mediche: cifre e formula dell’ingaggio

A cura di Michele Mazzeo

Dopo settimane di voci, smentite e conferme a metà, l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è ufficialmente in dirittura d'arrivo. Il centrocampista belga ha infatti raggiunto un accordo con il club campione d'Italia per un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con un'opzione per proseguire anche nella stagione successiva.

Il 33enne ex Manchester City percepirà un ingaggio complessivo – tra stipendio e bonus di firma – vicino ai 10 milioni di euro annui, cifra importante che riflette il suo valore e la qualità del giocatore. La trattativa, che ha richiesto tempo soprattutto per la gestione dei diritti d'immagine, è stata definita in ogni dettaglio, con il superamento di uno dei principali ostacoli negoziali grazie al lavoro del presidente Aurelio De Laurentiis e del suo staff.

Il passo successivo sarà rappresentato dalle visite mediche, previste a Roma entro la fine di questa settimana. Se tutto andrà come previsto, la firma sarà formalizzata a breve, sancendo un colpo di mercato di altissimo profilo per il Napoli, chiamato a rinforzare la squadra in vista di una stagione impegnativa su più fronti. Nonché il primo colpo di rilievo per la Serie A di questa sessione di calciomercato.

Il presidente De Laurentiis aveva già anticipato la trattativa settimane fa, sottolineando l'importanza dell'operazione: "L'operazione De Bruyne è nata tre mesi fa. Non è la più importante. Perché? De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, anche con una certa anagrafica. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata, abbiamo da affrontare quattro competizioni. È un fatto matematico. Ci saranno parecchie aggiunte. Ci piace lavorare bene, ci piace non lasciare nulla al caso" aveva infatti detto il patron della società partenopea. Il club ha dunque lavorato con precisione per mettere a segno un innesto di livello internazionale, che amplia il parco talenti e l'esperienza della rosa, in un'ottica di competitività totale.

Inoltre, il calciatore ha recentemente segnato il gol decisivo nel successo del Belgio sul Galles nelle qualificazioni mondiali, dimostrando di mantenere un'ottima forma. Curiosamente, proprio in questa nazionale il belga troverà un altro nuovo compagno di squadra al Napoli, Romelu Lukaku, con cui ha condiviso sfide accese in Premier League ma che ora vestirà la stessa maglia partenopea.