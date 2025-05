video suggerito

Cosa manca per l’ufficialità di De Bruyne al Napoli: quando ci saranno le visite mediche Domenica ci sarà lo scambio di documenti tra i legali di De Bruyne e il Napoli: il belga è a un passo, quando sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

367 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembrava soltanto un sogno per tanti tifosi del Napoli ma la suggestione si è trasformata presto in realtà. Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione e nei prossimi giorni gli azzurri potrebbero annunciare il primo grande colpo del mercato da Campioni d'Italia in pratica. Dopo dieci anni trascorsi al Manchester City il belga ha deciso di voltare pagina e di approdare in Italia dove troverà il suo compagno di nazionale Romelu Lukaku.

L'affare si chiuderà in brevissimo tempo perché secondo quanto riportato da Sky nella giornata di domenica ci sarà lo scambio di documenti fra i partenopei e i legali del giocatore, un passaggio fondamentale per sancire il trasferimento che avverrà a parametro zero. Sarà lui il primo colpo di Conte e aprirà un mercato che si attende impegnativo per De Laurentiis, con grandi promesse per difendere il titolo nella prossima stagione.

Quando verrà ufficializzato De Bruyne al Napoli

Una data precisa ancora non c'è perché tutto dipenderà dalle visite mediche. Domani il team legale che segue il giocatore farà lo scambio di documenti per il Napoli per dare uno slancio all'operazione. Poi comincerà il conto alla rovescia per le visite di rito e la firma sul contratto, con l'ufficializzazione solita da parte del presidente che come sempre avverrà attraverso i suoi canali social. De Bruyne potrebbe sostenere le visite già lunedì prossimo, ma è molto probabile che tutto slitterà dopo gli impegni con la nazionale perché attualmente è in vacanza.

Il Belgio giocherà il 6 giugno contro la Macedonia del Nord e il 9 contro il Galles. Finiti i due impegni il centrocampista sarà libero di pensare alla prossima destinazione: dunque è facile presumere che l'ufficialità di De Bruyne al Napoli non arriverà prima della seconda settimana di giugno, un attesa che appare infinita ma che regalerà grande gioia ai tifosi azzurri che attendono con ansia di abbracciare il loro nuovo campione.