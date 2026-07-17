DAZN aumenta i prezzi per l’abbonamento alla Serie A: rincari fino a 24 euro l’anno, ecco cosa cambia

Dal 16 agosto le tariffe previste per i pacchetti Full e Family subiranno un ritocco verso l’alto. Quanto costa vedere la Serie A su DAZN e quale abbonamento conviene.

Nuovi aumenti per gli abbonati che guardano la Serie A su DAZN. Dal 16 agosto 2026 il prezzo dei piani Full e Family salirà fino a 24 euro in più all'anno (oppure 20 euro in caso di pagamento annuale anticipato), con la rimodulazione estesa anche ai clienti già attivi che saranno progressivamente allineati al nuovo listino, già applicato ai nuovi utenti da marzo scorso. Nessuna variazione invece per Sports, Goal e MyClubPass.

Perché questa variazione dei prezzi? DAZN spiega l'aggiornamento delle tariffe con il rafforzamento dell'offerta sulla piattaforma che nelle ultime stagioni s'è arricchita dei diritti di altri eventi di grande richiamo quali il Mondiale per Club, il Mondiale 2026, Roland Garros e Australian Open (grazie all'accordo con Eurosport), l'integrazione di FIFA+, l'ampliamento dell'offerta dedicata anche al volley e l'accordo con Warner Bros.

Quanto si spenderà in più per vedere la Serie A su DAZN

Il pacchetto DAZN Full, necessario per vedere tutte le partite di Serie A, permette di assistere ai contenuti in contemporanea su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. Per questa formula il rincaro effettivo è il seguente:

Leggi anche Le notizie di calciomercato del 16 luglio 2026: Kolo Muani e Dibu Martinez nel mirino della Juve

20 euro in più con pagamento annuale anticipato (da 359 a 379 euro, circa 31,58 euro al mese)

con pagamento annuale anticipato (da 359 a 379 euro, circa 31,58 euro al mese) 24 euro in più all'anno scegliendo il pagamento in 12 rate (da 419,88 a 443,88 euro complessivi, circa 36,99 euro al mese)

scegliendo il pagamento in 12 rate (da 419,88 a 443,88 euro complessivi, circa 36,99 euro al mese) 24 euro in più all'anno mantenendo il piano mensile per dodici mesi (da 539,88 a 563,88 euro, circa 46,99 euro al mese).

Aumenti si registrano anche per il piano DAZN Family che abilita alla visione dei contenuti live su due dispositivi connessi a reti diverse. La forbice dei rincari è la stessa:

da 599 a 619 euro con pagamento annuale (circa 51,58 al mese)

con pagamento annuale (circa 51,58 al mese) da 719,88 a 743,88 euro con pagamento rateizzato (circa 61,99 al mese)

con pagamento rateizzato (circa 61,99 al mese) da 839,88 a 863,88 euro mantenendo il mensile per un anno (circa 71,99 al mese).

Aumenti anche per chi paga con Google Pay e Apple Pay

La rimodulazione dei prezzi interesserà anche gli abbonati che pagano tramite Google Pay o Apple Pay. Anche in questo caso il nuovo listino sarà applicato agli abbonati già attivi. Dal 16 agosto 2026, infatti, saranno queste le nuove tariffe:

DAZN Full mensile passa da 49,99 a 51,99 euro al mese

passa da al mese DAZN Family mensile passa da 69,99 a 71,99 euro al mese.

Conviene ancora l'abbonamento annuale?

Nonostante il rincaro, il piano Full annuale anticipato resta l'opzione più conveniente per chi vuole vedere tutta la Serie A pagando in un'unica soluzione 379 euro (31,58 euro al mese rispetto ai 46,99 euro per la formula mensile senza vincoli). In sintesi, per vedere tutta la Serie A nella stagione 2026-2027, l'aumento è contenuto a 2 euro al mese oppure 20 euro all'anno scegliendo il pagamento anticipato, mentre tutti gli altri pacchetti dell'offerta DAZN (Goal, Sports e MyClubPass) mantengono gli stessi prezzi della scorsa stagione.