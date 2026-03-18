Davide Nicola è stato esonerato dalla Cremonese: per l’allenatore solo 4 punti nelle ultime 15 gare

Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese. Ufficiale l’esonero del tecnico dopo la sconfitta per 4-1 subita in casa contro la Fiorentina. Il favorito per sostituirlo è Marco Giampaolo.

Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Ufficiale l'esonero del tecnico che aveva iniziato la stagione con i grigiorossi promossi in Serie A al termine del campionato scorso in Serie B. Decisiva la sconfitta interna maturata dai lombardi lunedì contro la Fiorentina e che ha fatto piombare Vardy e compagni al terzultimo posto in classifica. La Cremonese è riuscita nell'impresa di conquistare solo 4 punti nelle ultime 15 partita. L'ultima vittoria dei grigiorossi è arrivata il 7 dicembre 2025 con il 2-0 interno ottenuto contro il Lecce.

Da quel momento in poi i tre punti sono diventati un miraggio per la Cremonese che tra difficoltà e difficoltà realizzativa anche dei suoi uomini migliori come lo stesso Vardy, è piombata presto nelle parti basse della classifica. Questa la nota della Cremonese sull'esonero di Nicola: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

Finisce qui dunque l'avventura di Nicola a Cremona. Mister salvezza, abituato ad imprese storiche nel calcio italiano come a Crotone e Salerno, oggi si ritrova ad essere sollevato dall'incarico. La società grigiorossa potrebbe pensare di affidarsi a Marco Giampaolo che già nella scorsa stagione riuscì a salvare il Lecce all'ultima giornata di campionato grazie al successo ottenuto dai salentini all'Olimpico in casa della Lazio grazie al gol decisivo messo a segno da Coulibaly. C'erano anche altre opzioni ma pare proprio che il club voglia puntare sull'ex Milan.

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Secondo Sky l'accordo verbale con Giampaolo sarebbe già stato trovato. Per l'allenatore un anno e mezzo di contratto, fino al 30 giugno 2027, valido dunque anche in caso di retrocessione in Serie B. L'alternativa principale era soprattutto rappresentata da Luca Gotti, senza panchina da novembre 2024, quando fu esonerato dal Lecce. La dirigenza grigiorossa sembra però decisa a puntare proprio su Giampaolo.