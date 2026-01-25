David segna al Napoli, la radiocronaca di Repice interrotta in diretta: "Pronto pronto... Ammazza ahò!"

Poco dopo il gol dell'1-0 della Juventus contro il Napoli nel big-match dello JStadium, la radiocronaca in diretta sulle onde di RadioRai con Francesco Repice è stata interrotta improvvisamente da una misteriosa voce che si è inserita: "Pronto… pronto… ammazza ahò!"Attimi di surreale difficoltà tra collegamento in tribuna e studio centrale, per poi riprendere subito in mano la situazione e relegando l'episodio ad un semplice problema tecnico, che però non è passato inosservato.

Al 22′ del primo tempo David ha finalizzato nel modo migliore il passaggio offertogli da Locatelli per portare in vantaggio la Juventus sul Napoli. Un gol che ha fatto esplodere i tifosi dello JStadium a conferma di un inizio di match tutto a favore dei bianconeri di Luciano Spalletti, scesi in campo maggiormente determinati e pericolosi. Ma proprio durante il racconto della rete dell'attaccante della Juventus e sui successivi affondi bianconeri nella diretta radiofonica sulle frequenze Rai, la voce di Francesco Repice è stata interrotta da un'altra, misteriosa che improvvisamente è entrata in diretta, creando momenti di imbarazzo. "Pronto… pronto" si è sentito dire da una voce maschile che poco dopo ha subito aggiunto un più che romanesco "ammazza ahò!".

L'iniziale imbarazzo in onda è stato prontamente superato però anche grazie all'esperienza dei giornalisti Rai che hanno immediatamente derubricato l'episodio delimitandolo ad un semplice problema tecnico. "Ci dev'essere qualche cosa sulla linea… Francesco Repice, vediamo se riusciamo a ristabilire con voi il collegamento", l'intervento dallo studio subito dopo l'interferenza, che ha subito ricevuto la risposta del radiocronista Rai: "Io sto provando a raccontare la partita… vediamo se è possibile…". Poi, come nulla fosse, Repice ha ripreso in mano il filo del racconto proseguendo senza ulteriori inconvenienti la cronaca di uno dei big match della 22a giornaya di Serie A.