Dani Olmo al Milan, la prima mossa del mercato invernale: si lavora per un prestito fino a giugno Dani Olmo piace molto al Milan e il club rossonero potrebbe approfittare della situazione critica del Barcellona per piazzare il primo colpo del mercato invernale: si lavora per un prestito fino a giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Dani Olmo sta vivendo una situazione surreale al Barcellona e aspetta ancora notizie sul suo tesseramento in Liga per la seconda parte della stagione. Il jolly offensivo della nazionale spagnola non potrebbe far parte della rosa dei catalani nella fase finale di annata, a meno di ribaltoni clamorosi, e questo potrebbe portare alla sua partenza in questo mercato di gennaio: tra i club che hanno sondato il terreno c'è anche il Milan.

La volontà del classe 1998 è quella di restare ma se le cose non dovessero cambiare dovrà trovarsi un'altra squadra: una soluzione potrebbe essere quella di andare via fino a fine stagione e poi tornare a giocare nel Barça.

Dani Olmo al Milan, si lavora per un prestito fino a giugno

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Milan avrebbe espresso al Barcellona il proprio interesse per Dani Olmo per quest'ultima parte della stagione nel caso in cui i problemi con la sua registrazione nella Liga non fossero stati risolti: l'ipotesi più concreta, e quella con più possibilità, sarebbe quella di un prestito per i prossimi cinque mesi e un ritorno in Spagna a giugno.

Nonostante i tanti club accostati al suo nome, la volontà di Dani Olmo resta quella di attendere che il Barça abbia delle comunicazioni definitive in merito al suo tesseramento Liga. Il club ha chiesto una misura cautelare al CSD affinché il calciatore possa essere tesserato ma tutto lascia pensare che le cose possano avere un risvolto negativo per i catalani.

La questione Dani Olmo e Pau Victor è diventata un vero e proprio caso. Nelle scorse ore la Federcalcio spagnola e la Liga in un comunicato congiunto hanno negato la licenza definitiva per i due giocatori del Barcellona che ora sarebbero liberi di firmare per altri club (il presidente Laporta non molla però ed è pronto a rivolgersi al Csd, Consiglio superiore dello Sport, per chiedere un’iscrizione cautelare dei due giocatori e alla giustizia ordinaria, se necessario) ma c'è ancora grande incertezza sulla situazione.

Molti club spagnoli hanno minacciato azioni legali se Dani Olmo e Pau Victor dovessero essere iscritti nelle liste del Barcellona: il clima ai piani alti del calcio spagnolo è incandescente.