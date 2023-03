Dani Alves devastato dalla notizia del divorzio, non vuole vedere nessuno: “Schiacciato senza pietà” Per Dani Alves continua il calvario dopo le accuse di stupro per le quali è recluso da due mesi in prigione: Joana Sanz ha annunciato via social la decisione di divorziare, notizia che ha sconvolto ulteriormente l’ex calciatore.

A cura di Alessio Pediglieri

Joana Sanz ha fatto il grande passo, pubblicamente, annunciando sui social la decisione di divorziare da Dani Alves. Una decisione che era nell'aria da tempo ma che è arrivata come un fulmine a ciel sereno sul brasiliano, da oltre due mesi in carcere con la terribile accusa di violenza sessuale. Già distrutto dalla mancata libertà vigilata, l'ex giocatore si è rinchiuso ancor più in se stesso di fronte alla decisione della moglie, poi accusata in diretta TV dal fratello di Dani, Ney Alves.

Il calvario di Dani Alves sembra non conoscere confini: in carcere dallo scorso 20 gennaio per il presunto stupro avvenuto il 30 dicembre 2022 in un nightclub di Barcellona, il brasiliano ha iniziato la sua pena nel carcere catalano Brians 1, per poi tre giorni essere trasferito al Brians 2, da dove non è uscito nemmeno su cauzione, negata per pericolo di fuga dalla Spagna. Nel frattempo il castello di accuse si è solidificato con elementi circostanziali che ne hanno scalfitto la già debole struttura difensiva: la colpevolezza appare evidente, in attesa di un processo che se la dovesse confermare avrebbe ripercussioni enormi.

Già la situazione psicologica in cui versa Danio Alves da diverse settimane è preoccupante e il tunnel è diventato ancora più oscuro e impervio dopo l'ultimo post di Joana Sanz che, senza mai pronunciare la parola "divorzio" ha pubblicato il proprio pensiero ineluttabile: "chiudo una tappa della mia vita iniziata il 18/05/15… Lo amo e lo amerò sempre. Chi dice che l'amore è passeggero si inganna o non ha amato mai davvero. Ma io mi amo, mi rispetto e apprezzo me stessa molto di più". Una ‘sentenza' già preannunciata da tempo e che è giunta anche alle orecchie dello stesso Dani Alves la cui reazione è stata documentata da suo fratello Ney, uno dei pochissimi con cui sta mantenendo i rapporti.

La pubblicazione di quanto scritto da Joana aveva scatenato nei suoi confronti un'ondata di reazioni di conforto e sostegno nonché commenti positivi, che hanno fatto infuriare Ney Alves che ha voluto dire la sua in difesa del fratello, sia sui social sia in diretta TV. L'artista brasiliano, che su Instagram conta più di 240mila follower, ha attaccato l'oramai ex cognata: "…questa sarebbe la dignitosa Joana Sanz, che sta soffrendo molto per la morte della madre". Chiaro riferimento ai continui viaggi di Joana in giro per il mondo e ai suoi post social tra balli e canzoni. "Anche lei è ancora in lutto" ha ironizzato sarcastico Ney Alves "e se non bastasse ad aumentarne il dolore, ricordiamo che il marito viene arrestato con l'accusa di stupro". Non contento, poi il fratello di Dani Alves ha calato la mano ancora più pesantemente: "Ti darò un consiglio, e fa bene anche a me" ha poi continuato Ney citando il cantante brasiliano Rony Kbuloso "Non aspettarti mai considerazione, riconoscimento o lealtà da nessuno. Dobbiamo stare all'erta, perché la stessa persona che ti fa un gran bene è la stessa persona che domani ti getterà a terra e ti schiaccerà senza pietà".

Parole durissime, accompagnate da alcune foto della modella che si diverte insieme al proprio manager nei giorni successivi alle accuse di Alves e alla mancanza della concessione degli arresti domiciliari. E che fanno eco alle ultime informazioni provenienti direttamente dal carcere catalano di Brians, dove Dani Alves sta continuando il suo isolamento totale senza vedere nessuno e rifiutandosi anche di mangiare: "È devastato dalla notizia del divorzio ed è molto nervoso" hanno confermato durante il programma "Four a Day" dove si è discusso sull'attuale situazione drammatica del brasiliano.