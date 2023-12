Dalla Spagna tremano dopo il sorteggio contro Inter e Napoli: “Accoppiate con le squadre peggiori” Gli spagnoli non sorridono dopo i verdetti dell’urna per gli ottavi di finale di Champions League: per Barcellona e Atletico Madrid, Inter e Napoli sono le avversarie peggiori che il destino potesse regalare.

Atletico Madrid e Barcellona se la vedranno con Inter e Napoli in Champions League: agli ottavi di finale sarà un doppio incontro Spagna-Italia, antipasto del girone dei prossimi Europei e soprattutto una sfida testa a testa per il ranking. Le due italiane, finite in seconda fascia, hanno evitato accoppiamenti ben peggiori con i giganti europei Manchester City e Bayern Monaco, ma sulle sponde iberiche in pochi sorridono dopo il verdetto dell'urna di Nyon.

Basta fare un giro sui principali portali spagnoli per leggere frasi come "fortuna relativa" o "brutto sorteggio". Nessuno da quelle parti si aspettava di trovare squadre di seconda fascia come le italiane, soprattutto vista l'ultima Champions in cui sono arrivate tutte ai quarti di finale con dei cammini da sogno. Se in Italia sorridono a metà per il pericolo scampato – che comunque non ha garantito il sorteggio più morbido possibile – in Spagna l'ottimismo è ai minimi termini. "Le squadre che sono passate come prime del gruppo sono accoppiate con le peggiori che si potessero pescare dal Pot 2", si legge sui quotidiani.

Le preoccupazioni sono soprattutto per la visita di Simeone al suo ex compagno di squadra Simone Inzaghi. Per Marca l'Inter "domina la Serie A con il pugno di ferro", un'immagine abbastanza chiara per descrivere come sono visti da fuori i nerazzurri: sicuramente i colchoneros avrebbero preferito un avversario diverso rispetto a una squadra che è arrivata seconda dietro alla Real Sociedad peccando soltanto di ingenuità, non certo di qualità.

Gli animi sono meno agitati dal lato del Barcellona, con la partita contro il Napoli vista come "un omaggio a Maradona". Le due squadre si scontreranno per la terza volta negli ultimi cinque anni e le previsioni dalla Spagna pendono tutte verso i blaugrana, anche se con riserva: se è vero che gli azzurri non sono più gli stessi dell'anno dello Scudetto, per Marca "non è una rivale a portata di mano". La sfida per arrivare ai quarti di finale – per i partenopei sarebbe la seconda partecipazione in tutta la loro storia – è piuttosto equilibrata, ma almeno nelle reazioni a caldo sono gli iberici a fare gli scongiuri dopo i verdetti dell'urna che per loro ha scelto la doppia coppia italiana.