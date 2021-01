Gli ultimi movimenti di calciomercato hanno visto diverse squadre di Serie A a muoversi per cercare di rinforzare la propria rosa. Gli attaccanti sembrano essere i più ricercati per iniziare al meglio il girone di ritorno. E se le big continuano ad esitare, sono le squadre di metà classifica a muovere il mercato con diversi acquisti già ufficializzati. La classifica corta, con la lotta salvezza che coinvolge ancora tante squadra, ha costretto i club interessati a fiondarsi su giocatori pronti e che nella maggior parte dei casi hanno anche già avuto esperienze pregresse nel campionato italiano.

Come ad esempio il Torino, che ha chiuso per l'acquisto di Sanabria o il Parma, che sta provando a prendere Patrick Cutrone dal Wolves. Nelle ultime ore anche l'Udinese è pronta ad annunciare Fernando Llorente dal Napoli. Ufficializzato invece Kevin Lasagna, finito al Verona, con Adolfo Gaich che invece si è accasato al Benevento. Il valzer degli attaccanti è appena iniziato ma promette ancora nuovi colpi da qui alla fine di questo lunghissimo calciomercato invernale.

Il calciomercato degli attaccanti nella Serie A italiana

Uno dei colpi più importanti in attacco l'ha messo a segno sicuramente il Milan di Pioli. I rossoneri si sono infatti assicurati le prestazioni di Mario Mandzukic, ex Juventus, svincolato. L'unica big a muoversi sul serio sul mercato. Già, perché a fare la differenza sono state soprattutto le squadre di metà classifica che stanno cercando di rinforzare la propria rosa. Il Verona ad esempio, visto anche lo scarso rendimento di Kalinic, fino a questo momento, si è assicurata Kevin Lasagna dall'Udinese, ufficializzato nella giornata di ieri.

Oggi invece, il Benevento ha praticamente chiuso per Adolfo Gaich, la punta argentina presa in prestito dal Cska Mosca. Depositato in Lega anche il contratto di Aleksandr Kokorin, l'attaccante russo proveniente dallo Spartak Mosca, che si è legato alla Fiorentina già carico per la sua nuova esperienza: "Voglio vincere titoli a Firenze". Da ufficializzare invece l'acquisto di Fernando Llorente da parte dell'Udinese. Lo spagnolo era in uscita dal Napoli e friulani potranno così sostituire proprio Lasagna.

Gli attaccanti però stanno continuando a movimentare il calciomercato di Serie A e nella giornata di oggi si sono registrati altri movimenti interessanti. Il Genoa, che potrebbe perdere Scamacca, in questo momento non dovrebbe mettere a segno grosse operazioni in entrata, ma un ex rossoblù è ormai pronto a fare ritorno in Serie A. Stiamo parlando di Antonio Sanabria, pronto per le visite mediche con il Torino e per la sua seconda esperienza in Italia dopo quella già vissuta con la maglia dei liguri nelle ultime due stagioni prima di fare ritorno al Betis Siviglia.

Nelle ultime ore, a sorprendere tutti però potrebbe essere il Parma, pronto a mettere le mani su Patrick Cutrone proveniente dal Wolverhampton dopo essersi liberato dalla Fiorentina. Anche in questo caso si tratterebbe di un'operazione in prestito. Nelle zone basse della classifica, in attesa di capire il futuro di Pavoletti e Cerri al Cagliari, è il Crotone a provare un ultimo disperato affondo per comprare un attaccante sperando di allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. Bonazzoli del Torino e Di Carmine, in uscita dal Verona dopo l'arrivo di Lasagna, sono i nomi più gettonati.