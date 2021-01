"Firenze sto arrivando". Le immagini di Aleksandr Kokorin e sua moglie in viaggio in aereo per raggiungere l'Italia, postate dall'account ufficiale della Fiorentina, hanno infiammato il popolo viola. L'attaccante russo è ufficialmente sbarcato in Serie A ed ha già espresso le sue prime impressioni circa la scelta di scegliere il club allenato da Rocco Commisso. "Ho scelto Firenze per la sua storia e perché è la città più bella d'Europa. Spero di fare tanti gol e vincere dei trofei. Il numero di maglia? Ho scelto il 91".

Queste le prime parole del nuovo centravanti della Fiorentina che dovrà entrare negli automatismi di gioco di Cesare Prandelli e capire in che modo farlo coesistere in attacco con Vlahovic, ad oggi inamovibile. Un'operazione, quella di Kokorin, da 4 milioni di euro più bonus fortemente voluta dalla società che scommette molto su questo giocatore, salutato affettuosamente anche dallo Spartak Mosca: "Good luck in Serie A, Sasha" ha scritto il club rosso. Il giocatore, a Firenze, percepirà un ingaggio pari a 1,7 milioni di euro a stagione.

Aleksandr Kokorin è appena arrivato a Firenze e la Fiorentina ha seguito tutto il viaggio dell'attaccante russo fino in Italia. Tante le dichiarazioni rilasciate ai canali social ufficiali del club viola tra selfie e saluti in compagnia della sua famiglia, alcune molto significative: "Mia moglie ha influito nella mia scelta – ha sottolineato – Voglio dare del mio meglio e spero di segnare tanti gol e vincere qualche titolo con la Fiorentina".

L'ex attaccante dello Zenit, allenato anche da un altro italiano in Russia, Roberto Mancini, ha già studiato i suoi compagni nell'impegno di campionato vinto contro il Crotone: "Ho visto l'ultima partita e quella contro il Napoli – ha dichiarato – conosco Ribery e Bonaventura, ma anche altri giocatori". Kokorin gode già della fiducia del tecnico, Cesare Prandelli: "Avrà bisogno di un periodo di adattamento ma ha personalità e qualità".