Curva della Juventus chiusa per una partita dopo i cori razzisti a Lukaku: cosa gli hanno urlato Dopo i cori razzisti contro Lukaku il giudice sportivo ha sanzionato la Juventus con l’obbligo di disputare una gara con la Tribuna Sud, primo anello, senza tifosi. La squadra dovrà fare a meno dei propri sostenitori in questo settore contro il Napoli.

A cura di Marco Beltrami

Il tanto atteso comunicato del giudice sportivo su Juventus-Inter è arrivato. Come da previsioni sono stati puniti i cori razzisti da parte dei tifosi di casa nei confronti di Romelu Lukaku, a sua volta squalificato per una giornata dopo l'espulsione. La società bianconera è stata sanzionata con la chiusura di un determinato settore agli spettatori nella prossima gara interna, ovvero contro il Napoli.

Ha fatto molto rumore quanto accaduto nella semifinale d'andata dell'Allianz Stadium, con l'attaccante belga protagonista di un'esultanza provocatoria dopo i cori beceri arrivati dalla curva avversaria. Un episodio che non poteva passare inosservato ovviamente, con grande clamore anche a livello internazionale. Il giudice sportivo, che ha punito anche Cuadrado e Handanovic con rispettivamente tre e una giornata di squalifica per la brutta rissa nel finale, ha optato per un provvedimento esemplare.

Nella nota infatti si legge quanto riscontrato dai collaboratori della Procura federale, ovvero che "i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu".

Oltre a riscontrare dunque quanto gridato dai tifosi della Juventus occupanti il settore Tribuna Sud, si è optato per la chiusura dello stesso, per una partita: "Considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS; delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori".

Quando sconterà questa pena la Juventus? La società bianconera dovrà chiudere la propria curva già in occasione della prossima partita di Serie A casalinga, ovvero nel big match contro il Napoli in programma il 23 aprile. La squadra di Allegri affronterà la capolista dunque senza poter contare sul pieno sostegno dei suoi sostenitori allo Stadium.

Inoltre la Juventus è stata anche punita con una multa, ma per un altro episodio. 4mila euro per "avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato due oggetti sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".