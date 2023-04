Come siamo visti dal mondo dopo gli insulti razzisti a Lukaku in Juve-Inter: “Disgustosi” L’espulsione dopo l’esultanza di risposta ai cori razzisti all’indirizzo di Lukaku ha fatto il giro del mondo in poche ore e Juventus-Inter si è presa il suo spazio su numerosi media anche all’estero.

A cura di Vito Lamorte

Lukaku risponde ai cori razzisti di una parte dello stadio della Juventus.

Quello che è successo nei minuti finali di Juventus-Inter, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, sta facendo il giro del mondo. Sono tanti i giornali che hanno dedicato spazio a quanto accaduto ieri sera all'Allianz Stadium e il nostro movimento calcistico non ne esce benissimo. Ancora una volta.

Romelu Lukaku ha esultato dopo il rigore segnato e ha risposto ai cori e gli ululati razzisti nei suoi confronti da una parte dell'Allianz Stadium ma l'arbitro Massa lo ha espulso perché ha frainteso il gesto dell'attaccante nerazzurro.

Proprio su questo si è soffermata il media francese RMC Sport, che ha parlato di "indignazione per il rosso, l'esultanza è stata travisata"; oltre a pubblicare i video e le foto dell'accaduti con tanto di commento a supporto: "Romelu Lukaku è stato oggetto di insulti e urla razziste da parte dei tifosi juventini". Il giornale brasiliano Globo ha titolato così: "Razzismo contro Lukaku, i tifosi della Juve lo chiamano sci**ia di merda".

Il titolo di O Globo, noto giornale brasiliano, sui fatti dell’Allianz Stadium.

Anche Actu Foot in Francia ha parlato di ‘polemica espulsione per l'esultanza dopo gli insulti razzisti' e in Belgio la Radio-Télévision Belge de la Communauté Française ha sottolineato come non è la prima volta che ‘Lukaku ha fatto questa esultanza, come accaduto già contro la Svezia il 24 marzo e prima di lui con altri giocatori come Albert Sambi Lokonga o Jérémy Doku'.

Addirittura in Croazia SportSport ha titolato in apertura: "Nessuno al mondo vuole sentire una cosa del genere". Sempre in Francia 20minutes apre così l'articolo su Juve-Inter: "Vittima di cori razzisti, Lukaku segna, zittisce i tifosi e viene espulso". Il noto media americano The Athletic parla di "disgustosi cori razzisti".

Il quotidiano spagnolo Marca, invece, si è soffermato soprattutto sulla clamorosa rissa finale con protagonisti Cuadrado e Handanovic, oltre all'episodio che ha visto protagonista Lukaku.

In merito all'accaduto ROC Nation, l'agenzia che si occupa di curare gli interessi dell'attaccante belga, ha denunciato l'episodio e ha chiesto le scuse da parte dei bianconeri.

Come RMC Sport, importante media francese, ha raccontato la vicenda Lukaku durante Juve–Inter.

Viviamo in un contesto di cui quasi non ci rendiamo conto di quello che accade intorno a noi e tutto scorre senza che ci poniamo troppi interrogativi ma il punto di vista di chi ci vede da fuori aiuta a capire ancora quanto siamo distanti dal modo in cui bisognerebbe approcciarsi a certe questioni.

Nelle settimane scorse a fare capolino sugli organi di stampa internazionali erano state le vicende del derby di Roma, la maglia di Hitlerson, i cori e gli striscioni antisemiti: a queste situazioni si aggiunge quest'ultimo episodio che mette in cattiva luce, ancora una volta, il nostro calcio.