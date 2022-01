Cuadrado scambia la Coppa Italia per la Serie A, Dybala e Morata lo prendono in giro: “Svegliati!” Dybala e Morata scatenati sia in campo durante Juve-Samp di Coppa Italia che sui social, nel prendere in giro Cuadrado protagonista di una gaffe davvero curiosa.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus ha archiviato in scioltezza la pratica Sampdoria in Coppa Italia. Grandissima prova dei bianconeri, forse come non si erano mai visti in questa stagione. Un dominio totale quello dei campioni in carica, che finalmente hanno mostrato anche un gioco convincente. Tante le buone notizie dunque per mister Allegri che ha potuto godersi lo spettacolo lontano dal campo, sostituito in panchina dal suo vice Landucci. A pochi giorni dalla supersfida di San Siro contro il Milan, a far sorridere i tifosi è anche lo stato d'animo della squadra, più che buono.

È quello che si è percepito sia in campo che negli spogliatoi. I giocatori bianconeri infatti, al netto delle tante assenze, hanno disputato una prova generosa con il collettivo che ha potuto giovare anche delle importanti individualità. L'osservato speciale numero uno Dybala, al centro della questione relativa al rinnovo, al contrario di quanto accaduto a Udine, ha esultato eccome dopo il gol dimostrando che il feeling forse è tornato quello dei tempi migliori. Il bellissimo gesto del penalty ceduto a Morata è un'ulteriore conferma della compattezza del gruppo, che ha poi festeggiato il successo negli spogliatoi.

Tra i migliori in campo come spesso accaduto in questa annata Juan Cuadrado che, per celebrare la vittoria, ha postato un'immagine con Paulo Dybala nel post-partita. Il colombiano ha definito il numero 10 come "il mago", facendo riferimento poi ad un "+3" che non è sfuggito però ai compagni. L'esterno probabilmente ha fatto confusione tra Coppa Italia e Serie A, sottolineando i 3 punti conquistati. E la gaffe non è passata inosservata ai suoi compagni che immediatamente gliel'hanno fatto notare alla loro maniera.

Il post di Dybala per prendere in giro Cuadrado

Dybala (che prima si è lasciato rubare il cellulare da Locatelli, che si è scattato un selfie postandolo dal profilo dell'argentino) ha condiviso il post in questione nelle sue stories di Instagram, accompagnato da una didascalia con tanto di faccine sorridenti: "+3 cosa? Ahahaha". Dopo l'argentino, ecco Alvaro Morata che ha effettuato la stessa operazione del compagno di reparto, con altre parole di scherno: "Incredibile, svegliati panita!". Un'altra dimostrazione che l'atmosfera nello spogliatoio è molto buona, un segnale positivo in vista di una seconda parte di stagione in cui sarà vietato sbagliare per i bianconeri.