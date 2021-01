Juan Cuadrado è guarito dal Covid-19. Lo ha annunciato ufficialmente la Juventus, pubblicando sul proprio sito l'esito negativo del tampone effettuato nelle ultime ore. Era risultato contagiato il 5 gennaio scorso, alla vigilia della gara di campionato contro il Milan. Una buona notizia per i bianconeri: il colombiano potrà tornare ad allenarsi con la squadra e verrà inserito anche nella rosa dei convocati per la partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Juan Cuadrado ha eseguito, come da protocollo, due controlli del test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo – si legge nella nota della società bianconera -. Pertanto, il giocatore è guarito e non è più sottoposto al regime di isolamento. Nello stesso giorno entrerà a far parte della squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà inserito nella rosa dei convocati per la partita di questa sera.

Cuadrado a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana

Difficile che l'esterno sudamericano possa andare in campo subito ma resta a disposizione del tecnico, Andrea Pirlo, che potrebbe utilizzarlo a partita in corso e si unisce ai compagni di squadra che da martedì sera hanno raggiunto il ritiro in Emilia. Quando è ipotizzabile il rientro in campo? Molto dipenderà dalla condizione fisica ma la prima data utile in calendario fa riferimento al prossimo match di campionato contro il Bologna (24 gennaio, ore 12.30). Sono ancora due i calciatori attualmente positivi nella Juventus: si tratta di Alex Sandro e Matthijs de Ligt, per i quali sono attese novità nelle prossime ore in base all'esito dei test molecolari.

Sarà in campo contro il Napoli? Le scelte di formazione

La convocazione di Cuadrado non cambia le scelte di formazione per la finale di Supercoppa: tra i pali ci sarà Szczesny; in difesa Danilo, Bonucci e Chiellini, con Bernardeschi favorito su Frabotta nella posizione di di terzino sinistro; a centrocampo spazio per Arthur in tandem con Bentancur, Chiesa a destra e McKennie sulla corsia mancina. In avanti accoppiata composta da Kulusevski e Cristiano Ronaldo.