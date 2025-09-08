Calcio
Crouch spunta in campo tra i bambini che accompagnano i calciatori: paga pegno per il fantacalcio

L’ex calciatore Peter Crouch costretto a tornare in campo nelle vesti di bambino accompagnatore: è la punizione per i suoi risultati al fantacalcio.
A cura di Nicolo Piemontesi
Un pegno da rispettare per Peter Crouch: l'ex attaccante della nazionale inglese è tornato su un campo da calcio con un ruolo ben diverso dal solito. Dall'esordio nel 1995 ha dato la mano a innumerevoli bambini prima dell'inizio della partita, ma questa volta il bambino che accompagna i calciatori l'ha dovuto fare lui. L'ultimo posto nella sua lega del fantacalcio inglese ha sancito la punizione e Crouch, a 44 anni, si è dovuto mettere al fianco di un giocatore del Farnham Town Fc durante l'ingresso in campo. A bordo campo presenti anche gli ex calciatori Chris Stark e Steve Sidwell, è stato proprio quest'ultimo a immortalare l'evento e a condividerlo sui social.

Il siparietto è andato in scena prima della partita del Farnham Town, squadra che milita nella Non League inglese, l'equivalente di una settima divisione. Non è stato solo l'ingresso in campo l'unico momento simpatico per la star, durante l'intervallo i tifosi hanno potuto ammirare Crouch in tutta la sua forma: tra tiri in porta, parate a mani nude e la sua esultanza più classica la "robot dance". I tifosi hanno risposto presenti e si sono radunati in massa per supportare la squadra di casa, ma soprattuto per non perdersi questa giornata indimenticabile.

Una vera e propria eclissi quella che ha dovuto sopportare il giocatore del Farnham da cui è stato accompagnato, si perché Crouch con i suoi 2 metri di altezza ha completamente coperto il malcapitato. Per il 44enne anche un sacchetto di ringraziamento con caramelle gommose e una bibita frizzante. Il tutto è stato testimoniato e condiviso sui social dai colleghi di podcast di Crouch. Proprio durante una puntata l'ex giocatore di Spurs e Liverpool aveva annunciato la penitenza e la ricerca di una squadra che potesse accettare la sua presenza nel pre partita. Dal mondo dei social applausi e complimenti per la stella inglese: il video ha raggiunto le 3,5 milioni di visualizzazioni e nei commenti i fan lo hanno ringraziato per le risate.

