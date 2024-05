video suggerito

Crolla la quota del Torino che vince sull’Atalanta: i bookmakers non hanno dubbi su come finirà I bookmakers danno favorito il Torino in casa dell’Atalanta, una quota che peraltro sta scendendo velocemente: spettatrice interessata della vicenda è la Roma, che nel caso in cui la squadra orobica resti al quinto posto si qualificherebbe alla Champions League, portando a sei il numero dei club italiani nella massima competizione europea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

I bookmakers – che non possono permettersi di sbagliare, visto che gli costerebbe parecchio – non hanno dubbi su come andrà a finire Atalanta-Torino in programma domenica prossima, e di conseguenza anche la vicenda dell'eventuale sesto posto in Champions League che potrebbe avere l'Italia qualora il club orobico resti al suo attuale quinto posto in classifica e non entri nelle prime quattro. Vicenda di cui è spettatrice interessatissima la Roma, che è già matematicamente sicura della sesta posizione in campionato e vedrebbe ipso facto trasformato nel posto Champions supplementare attribuito all'Italia il suo attuale posto in Europa League.

Cosa serve perché l'Atalanta resti quinta e la Roma vada in Champions

Perché questo scenario si concretizzi serve che l'Atalanta non scavalchi Bologna e Juventus, terza e quarta appaiate a 68 punti, ovvero due punti in più della Dea, che tuttavia – oltre al match col Torino – deve anche recuperare la partita con la Fiorentina rinviata per la morte di Joe Barone. L'attuale classifica – e i conseguenti sei posti per l'Italia in Champions, con la Roma a fare festa – potrebbe peraltro essere cristallizzata già in questo weekend, quando si giocherà l'ultima giornata di campionato, senza bisogno di attendere il 2 giugno, giorno del recupero di Atalanta-Fiorentina.

Un'azione di Torino-Atalanta all'andata: finì 3-0 per i granata

Se infatti l'Atalanta non batterà il Torino, le vittorie di Bologna e Juventus rispettivamente contro Genoa e Monza porterebbero il divario oltre i tre punti, rendendo ininfluente il risultato del recupero. Ovviamente ancora migliore – per la Roma – lo scenario di una sconfitta nerazzurra coi granata, con una sola combinazione a quel punto residua tra tutte quelle possibili che potrebbe far finire la squadra di Gasperini tra le prime quattro, recupero incluso: l'arrivo a pari punti tra le sole Atalanta e Juventus a quota 69 (che si avrebbe col pari in Juve-Monza, la sconfitta dell'Atalanta col Torino e la successiva vittoria orobica nel recupero con la Fiorentina), in conseguenza del quale, con gli scontri diretti in parità, la differenza reti farebbe finire quarti i nerazzurri, con la Juve quinta ed in Champions grazie all'EPS e la Roma solo in Europa League.

Atalanta-Torino, favoriti i granata: crolla la quota della vittoria esterna

Alla luce di tutto questo, detto che è normale che la Roma tifi Torino, è un po' più sorprendente che i bookmakers vedano i granata favoriti nel match in casa dell'Atalanta, che si è consacrata una delle migliori squadre d'Europa vincendo mercoledì l'Europa League contro il Bayer Leverkusen. In questo caso tuttavia la differenza la fanno le motivazioni: contro una Dea che avrà abbondantemente festeggiato e non ha altro interesse a fare risultato (essendo già qualificata in ogni caso alla prossima Champions) se non il premio in denaro per il piazzamento in campionato (balla qualche milione), ci sarà un Torino che si giocherà un (eventuale, qualora la Fiorentina vinca con l'Olympiacos) posto in Conference League col Napoli (53 punti contro 52).

L'Atalanta ha appena vinto l'Europa League contro il Bayer Leverkusen

Insomma, tutto considerato, per i bookmakers la vittoria del Torino a Bergamo vale tra 2,00 e 2,05: una quota che peraltro sta crollando di ora in ora. I granata potrebbero dunque essere ancora più favoriti allo stacco, con buona pace della volontà atalantina di festeggiare il trionfo in coppa con un risultato positivo davanti al proprio pubblico. La Roma spera che i quotisti sappiano fare bene il proprio lavoro…