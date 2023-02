Crociata fa un gol pazzesco in pieno recupero: i compagni del Cittadella con le mani nei capelli Giovanni Crociata segna un gol su punizione a dir poco spettacolare in Ternana-Cittadella. Il centrocampista dei veneti centra la sua seconda doppietta consecutiva con una rete che fa mettere le mani nei capelli ai propri compagni di squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Cittadella ha deciso di puntare i playoff di Serie B. Il club veneto attualmente fermo a 33 punti e a -4 dall'ottavo posto occupato dal Cagliari a 37, non vuole più fermarsi. Seconda vittoria di fila quest'oggi dopo il successo sulla Reggina per 3-2 nell'ultimo turno di campionato. La squadra allenata da Gorini in queste ultime partite ha ritrovato spensieratezza e grande armonia in campo, anche grazie a giocatori che stanno completamente stravolgendo in positivo gli equilibri della squadra. Uno su tutti è Giovanni Crociata.

Il giocatore 25enne palermitano, protagonista negli ultimi anni anche con le maglie di Crotone, Sudtirol ed Empoli, si è distinto ancora una volta con una prestazione da Oscar. È sua la doppietta vincente che ha consentito al Cittadella di prendersi 3 punti d'oro in casa della Ternana segnando il gol decisivo in pieno recupero con una magia che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi sugli spalti e soprattutto i compagni di squadra in panchina e in campo. Tutti sono andati ad abbracciarlo dopo quella rete e la reazione di alcuni giocatori in campo ha reso l'idea di quanto sia stata incredibile quella prodezza.

Quella di Crociata è una prodezza su calcio di punizione. Uno dei suoi compagni di squadra dopo aver visto la palla finire in rete si mette le mani nei capelli. Le immagini mostrano chiaramente la posizione distante da cui il giocatore ha fatto partire la sfera. Nulla a che vedere con i normali calci di punizione che solitamente vediamo. La palla calciata da Crociata è di una perfezione incredibile. La sfera non si abbassa mai e prende un'unica direzione ficcandosi nella parte alta della traversa alla destra del portiere. Un classico col all'incrocio direbbe qualcuno ma che di certo non tutti sono capaci di fare.

Crociata ha messo a segno una perla che anche sui social non è passata inosservata. "Insegna ai giocatori di Serie A a battere le punizioni" scrive qualcuno mettendo in evidenza il video di quella giocata. Crociata in effetti ha siglato una punizione che difficilmente riusciamo a vedere nelle ultime gara del massimo campionato italiano. Una gemma preziosa che impreziosisce ulteriormente anche il suo rendimento personale in stagione che ha raggiunto quota 6 reti nelle ultime 7 partite. Pazzesco pensare che si tratti anche della sua seconda doppietta consecutiva dopo quella messa a segno qualche giorno fa contro la Reggina nell'ultimo turno di campionato. Insomma, non male per un centrocampista che segna come un attaccante.