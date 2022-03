Cristiano Ronaldo si gode la rivincita e manda un messaggio su WhatsApp: solo tre parole La tripletta segnata da Cristiano Ronaldo in Manchester United-Tottenham colloca il portoghese nella storia del calcio: “Ascolta, ho bisogno di tre parole…”.

A cura di Paolo Fiorenza

Finito, bollito, isterico, l'ombra di se stesso: Cristiano Ronaldo ha ricacciato in gola a tutti i suoi detrattori le critiche che lo hanno investito nelle ultime settimane. È bastata la meravigliosa tripletta segnata in Manchester United-Tottenham per far esplodere Old Trafford in cori estatici per il campione portoghese, che finora nel 2022 aveva messo a segno una sola rete. I tre gol realizzati sabato non soltanto sono importanti per i Red Devils – che si rilanciano in Premier League dopo la disfatta contro il City (attualmente sono quinti ad un punto dall'Arsenal, che tuttavia ha tre partite in meno) – ma fanno di CR7 semplicemente il calciatore che ha segnato più reti nella storia del calcio.

Ronaldo è a quota 807 gol in gare ufficiali e scavalca Josef Bican, che ne aveva messi a segno 805. Se qualcuno negli ultimi tempi aveva avuto dubbi su di lui, l'autostima dell'ex juventino è notoriamente incrollabile e quindi la tripletta rifilata ai malcapitati Spurs è solo la conferma di quello che il 37enne pensa di se stesso: che è il più grande di sempre nel suo sport, potendo snocciolare i freddi numeri a supporto della sua tesi, con buona pace dei vari Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff ed anche di quel Messi che ha vinto due Palloni d'Oro più di lui, 7 contro 5.

L’iconica esultanza di Ronaldo contro il Tottenham

"È sempre un piacere e un privilegio condividere pensieri e idee con un altro GOAT", ha scritto Ronaldo su Instagram a corredo della foto che lo ritrae a Old Trafford assieme a Tom Brady, leggendario quarterback appena ritiratosi a 44 anni dopo aver vinto 7 Super Bowl e stracciato parecchi record individuali. GOAT, ovvero ‘The greatest of all time', il più grande di tutti i tempi: tale dunque si considera il portoghese, al pari del più grande di sempre nel football americano.

Un concetto ribadito anche al giornalista – e suo amico – Piers Morgan, che nel suo editoriale sul Sun svela lo scambio di messaggi via WhatsApp avuti con Ronaldo: "Oggi gli ho mandato un messaggio per chiedergli di riassumere in una parola perché è il GOAT. ‘Ho bisogno di tre parole', ha risposto. ‘Più che speciale, io sono The Only One' (l'Unico, ndr). Poi ha inviato due emoji che ridevano. Potevo quasi sentirlo ridacchiare – e strizzare l'occhio – dal mio telefonino. Ma ha ragione. Come abbiamo visto ieri, Cristiano Ronaldo è il più grande calciatore che abbia mai giocato".