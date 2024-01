Cristiano Ronaldo si fa male e l’Al-Nassr rinvia il tour in Cina: i tifosi prendono d’assalto l’hotel Cristiano Ronaldo ha scritto una lettera di scuse dopo l’infortunio muscolare che ha portato l’Al-Nassr a rinviare il tour previsto i Cina: “Spero che capiate la situazione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo ha dovuto presentare un messaggio di scuse dopo il suo ultimo infortunio, una situazione bizzarra ma che è stata necessaria per placare gli animi dei tifosi dopo la decisione dell'Al-Nassr di annullare il tour previsto in Cina, spostandolo a una data ancora indefinita. Senza il campione la squadra ha deciso di non disputare le due partite in programma, per la delusione del pubblico di casa che ha manifestato con forza tutto il disappunto.

L'infortunio muscolare avrebbe tenuto fuori il portoghese dalle sfide contro Shanghai Shenhua e Zheijang, una prospettiva che non allettava per niente il club saudita: Cristiano Ronaldo è la loro stella e senza di lui niente sarebbe stato lo stesso. La squadra era già in Cina quando ha dovuto comunicare l'annullamento del tour.

I tifosi cinesi hanno preso d'assalto l'hotel dove alloggiava l'Al-Nassr dopo aver appreso la notizia. Centinaia di persone si sono accalcate alle porte della struttura per esprimere il loro disappunto verso l'annullamento delle partite che gli avrebbe impedito di vedere da vicino il loro grande idolo.

Leggi anche Romero Lavia è un incubo per il Chelsea: sta costando 2 milioni di euro per ogni minuto giocato

E per questo Cristiano Ronaldo è stato costretto a scrivere un lungo messaggio di scuse per spiegare la situazione e cercare di far rientrare l'allarme: "Come sapete, nel calcio alcune cose non si possono controllare. Ho giocato 22 anni nel calcio e sono un giocatore che non ha troppi infortuni. Quindi sono davvero triste perché Al Nassr ed io siamo venuti in Cina per goderci il tour. Vengo in Cina dal 2003/2004, quindi mi sento a casa qui, la mia seconda casa".

Il calciatore ha tenuto a specificare che il tour è stato annullato, ma che le partite verranno comunque mantenute e spostate in un'altra data: "Ho sentito che sono sempre speciale qui. Mi sento triste. So che anche voi siete tristi, soprattutto le persone che amano Cristiano, ma dobbiamo vedere la cosa in modo positivo. Non abbiamo annullato le partite, vogliamo spostare le date delle partite e tornare qui".

Cristiano Rinaldo si è ritrovato al centro di questa situazione molto spiacevole, in cui il suo infortunio muscolare ha causato tumulto fra i tifosi cinesi. La sua lettera si è conclusa con la promessa di una nuova visita: "Siamo tristi perché sapevamo che questo sarebbe potuto accadere. Torneremo a rendere felice il popolo cinese, questo è il mio obiettivo. Voglio giocare per voi. Non siate tristi perché io sono triste e spero che capiate la situazione di un calciatore".