Cristiano Ronaldo segna il gol dell’anno, il telecronista arabo impazzisce: non riesce a fermarsi Cristiano Ronaldo scatenato con l’Al Nassr segna un gran gol. Il telecronista arabo non si contiene e per diversi secondi pronuncia quasi un motivetto.

A cura di Marco Beltrami

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo, ancora una volta, è stato l'assoluto protagonista della vittoria del suo Al Nassr contro l'Al Akhdoud. Doppietta d'autore per il campione portoghese, che ha messo la sua firma sul definitivo 3-0. CR7 ha realizzato un gol più bello dell'altro: la seconda marcatura in particolare è stata da applausi, al punto da fare impazzire il telecronista arabo, incontenibile.

Una magia quella di Cristiano Ronaldo che è destinata a rientrare tra i gol più belli della stagione in Arabia Saudita. L'ex di Real Madrid, Juventus e Manchester United si trovava poco dopo la linea centrocampo, quando il portiere avversario con un'uscita a dir poco azzardata gli ha di fatto passato il pallone, anticipando un altro giocatore gialloblu. A quel punto la punta di diamante e bomber dell'Al Nassr ha stoppato di petto, preso la mira e disegnato una parabola perfetta. Una palombella di una precisione impressionante che si è insaccata nonostante un disperato tentativo di un avversario di rinviare sulla linea.

A sottolineare la prodezza di Ronaldo anche il commento del telecronista arabo, sempre molto pittoresco. La voce che commenta i match della Saudi League, ancor prima che la sfera finisse in gol ha iniziato a pronunciare un "La, la, la, la, la, la" che è andato avanti per diversi secondi anche dopo la marcatura e l'esultanza. Non riusciva più a fermarsi il telecronista anche lui estasiato da quanto fatto dal giocatore dell'Al Nassr.

La serata di grazia di CR7 in realtà era iniziata tre minuti prima. Infatti il centravanti aveva già trovato la via della rete con un bel fendente che si era insaccato potentemente alle spalle del portiere avversario. Un contributo importante per portare al secondo posto la squadra gialloblu, in scia dell'Al Hilal. Quanti gol ha segnato complessivamente in stagione con l'Al Nassr Cristiano Ronaldo? 16 in 17 presenze, a confermare un fiuto della rete sempre eccellente nonostante la carta d'identità. E il portoghese non ha intenzione di fermarsi.