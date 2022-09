Cristiano Ronaldo ritrova il sorriso con il primo gol in carriera in Europa League In Moldavia, Cristiano Ronaldo è tornato al gol. Il portoghese ha trasformato un rigore in Sheriff Tirapsol-Manchester United. Per CR7 è il primo gol di sempre in Europa League.

A cura di Alessio Morra

Un'estate complicata, l'arrivederci alla Champions League e i rapporti tesi con il tecnico ten Haag. Un quadretto tutt'altro che fantastico per Cristiano Ronaldo che è tornato titolare in Europa League, manifestazione che ha frequentato molto poco nella sua carriera. Il Manchester United, battuto all'esordio dalla Real Sociedad, ha schierato quasi tutti i giocatori migliori, compreso CR7, contro lo Sheriff Tirapsol e a Chisinau il portoghese è tornato a segnare, e a 37 anni e mezzo Ronaldo ha segnato il primo gol della sua carriera in questa manifestazione, primo pure in questa stagione 2022-2023.

