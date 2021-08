“Cristiano Ronaldo può tornare al Real, contatti con Ancelotti”: la rivelazione dell’amico di CR7 Edu Aguirre giornalista spagnolo e grande amico di Cristiano Ronaldo nel corso della popolare trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito de Jugones ha svelato alcune indiscrezioni sull’interesse del Real nei confronti dell’attaccante della Juve. Carlo Ancelotti lo rivorrebbe alla sua corte, alla luce delle difficoltà di arrivare a Mbappé.

A meno di una settimana dall'inizio del campionato di Serie A il futuro di Cristiano Ronaldo torna al centro del calciomercato. La sua permanenza alla Juventus, con cui ha già svolto tutta la fase di preparazione per la prossima stagione, non è così certa a giudicare dalle ultime notizie provenienti dalla Spagna. El Chiringuito de Jugones, popolare e seguitissima trasmissione televisiva spagnola, ha conquistato la scena grazie ad una serie di indiscrezioni su di lui. Protagonista delle stesse Edu Aguirre, giornalista che conosce bene Ronaldo, e con il quale ha trascorso anche momenti di relax nelle ultime vacanze. Aguirre, considerato una fonte autorevole per tutto ciò che concerne CR7, ha svelato che Carlo Ancelotti ha chiesto il ritorno del portoghese al Real Madrid.

Un possibile valzer di bomber con Ronaldo al Psg, Mbappé al Real Madrid e Icardi alla Juventus. Sembrava dover essere questa la "bomba" preannunciata da El Chiringuito TV, riguardante il futuro del campione portoghese. E invece nel corso della popolare trasmissione calcistica, famosa per il suo stile inconfondibile (basti pensare al suggestivo annuncio della scadenza del contratto di Messi con il Barcellona) e per le sue interviste sui temi caldi del calcio spagnolo e internazionale, l'esclusiva è stata un'altra. È stato chiamato in causa Edu Aguirre, uno dei volti noti del format, che ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Il giornalista ha rivelato che Carlo Ancelotti avrebbe chiesto il ritorno dell'attaccante al Real Madrid.

Il club spagnolo al momento è concentrato sull'acquisto di Mbappé ma a 14 giorni dalla fine del mercato e alla luce delle cifre in ballo, c'è la consapevolezza che l'affare è di difficile concretizzazione (tra un anno poi il francese andrà in scadenza con i Bleus). Ecco allora che in questa sessione di trattative, il nome caldo potrebbe essere ancora una volta quello di Cristiano Ronaldo, molto gradito a Carlo Ancelotti con il quale ha instaurato un feeling speciale proprio in blancos. A detta di Aguirre, anche lo spogliatoio del Real sarebbe pronto e felice di riabbracciare Cristiano. Per questo nel corso del Chiringuito è stato svelato che il mister avrebbe già avviato contatti con l'ambiente del portoghese.

In particolare Aguirre ha rivelato: "Cristiano potrebbe garantire al Real 30 gol in una stagione, lui è madrileno e vorrebbe tornare. Lo spogliatoio vorrebbe che tornasse. Carlo Ancelotti poi lo vuole di nuovo al Real e sta lavorando e parlando con il suo entourage". E le parole di Aguirre hanno un peso importante, alla luce del suo feeling con Cristiano Ronaldo. I due sono diventati amici, nel corso dell'esperienza spagnola del calciatore, al punto tale che lo stesso Aguirre non più tardi di un mese fa è stato ospite con sua moglie sullo yacht dello juventino. Proprio per questo è considerato una fonte autorevole su ogni cosa che riguarda Cristiano.