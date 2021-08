Cristiano Ronaldo non è convinto del suo futuro alla Juventus: i dubbi e la situazione Cristiano Ronaldo e la Juventus andranno avanti insieme? In questo momento non ci sono segnali che portano a dire il contrario ma la situazione non sembra essere delle migliori. Il fuoriclasse portoghese, secondo quanto riportano dalla Spagna, vorrebbe andare via e se dovesse arrivare un’offerta anche la dirigenza bianconera la prenderebbe in considerazione. I dubbi e la situazione di CR7.

A cura di Vito Lamorte

Nonostante le voci da qualche settimana si siano calmate la situazione tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non sembra essere delle migliori. Il fuoriclasse portoghese non sarebbe convinto della sua permanenza a Torino anche nella prossima stagione e diversi rumors che riguardano CR7 risuonano da qualche ora dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, i dirigenti del club italiano hanno dei dubbi in merito al fatto che il cinque volte Pallone d'Oro rimanga per quello che sarà il suo ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora ma lo stesso CR7 nutrirebbe degli interrogativi in merito al nuovo corso della società bianconera.

La Juve, così come tutti gli altri club, sta facendo i conti con la crisi economica e anche per esaudire le richieste di Massimiliano Allegri di rinforzare il centrocampo con Locatelli e Pjanic non sono state ancora messe nero su bianco. La voglia dell'allenatore livornese di rafforzare la squadra e di portare nuova aria nello spogliatoio si scontra con la realtà e in questo discorso rientra anche Cristiano Ronaldo: il lusitano è consapevole che la Juve non sta vivendo il suo momento migliore e qualche mese fa, precisamente dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Porto, ha provato un approccio per un suo possibile ritorno al Real Madrid ma al Bernabéu non hanno dato la possibilità di fare alcun movimento.

Negli ultimi mesi si era parlato di un occhio sempre vigile sul portoghese da parte del PSG in caso di partenza di Mbappé ma dopo l'arrivo di Lionel Messi a Parigi le porte del Parc des Princes si sono chiuse per Cristiano. Il fuoriclasse di Funchal non ha ricevuto alcuna proposta interessante ma alcuni suoi gesti denotano di non essere a proprio agio in questa situazione. Dopo l'amichevole con l'Atalanta alcuni tifosi lo hanno preso di mira per la sua scarsa voglia e presenza emotiva nel match ma il portoghese, appena rientrato dalle vacanze, è "animale competitivo" e si farà trovare pronto da professionista nelle gare che contano. Anche il Manchester United era uno dei club in lizza per la sua acquisizione ma in questo momento la preoccupazione all'Old Trafford è risolvere il futuro di Pogba, rinnovando o preparando la sua partenza: non sarebbero in programma altri colpi dopo Sancho e Varane.

Tutto lascia pensare che Ronaldo porti a compimento il suo contratto alla Juventus e poi deciderà liberamente dove accasarsi ma un cambio repentino di scenario negli ultimi 15 giorni di mercato non verrebbe preso in maniera negativa a Torino, dove la partenza di CR7 permetterebbe di portare a compimento tutte le linee guida dettate da Allegri dopo il suo ritorno. Il problema che stanno riscontrando nella dirigenza bianconera è l'assenza di proposte per il fuoriclasse portoghese, che percepisce 30 milioni di euro a stagione e in pochissimi si possono permettere queste cifre in questo momento.

La Juventus e Cristiano hanno due settimane per capire se arriverà l'epilogo alla storia iniziata nell'estate del 2018 e potrebbe concludersi con un anno di anticipo ma questo si verificherà solo se arrivasse un'offerta che possa soddisfare tutte le parti in causa: così come accaduto anche per altre vicende, la pandemia e qualche gestione economica ‘ballerina' stanno mettendo in difficoltà tanti club e molti calciatori. Juve e Ronaldo inclusi.