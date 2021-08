Bernardeschi illumina l’amichevole tra Juventus e Atalanta con un super gol: applausi dello Stadium Fantastico gol di Federico Bernardeschi nell’amichevole tra Juventus e Atalanta. Il calciatore bianconero ha firmato una bellissima rete nell’amichevole di lusso all’Allianz Stadium di Torino con bellissimo tiro dal limite che ha terminato la sua corsa all’incrocio dei pali. In gol anche Dybala per la Vecchia Signora.

A cura di Vito Lamorte

Un fulmine, una saetta. Poco prima dell'intervallo dell'amichevole tra Juventus e Atalanta Federico Bernardeschi ha firmato la giocata più bella della serata con una conclusione di sinistro dal limite dell'area di rigore che si è infilata all'incrocio dei pali della porta difesa da Juan Musso. Il numero 20 bianconero ha raccolto un pallone vagante fuori dall'area e dopo averla stoppato in maniera perfetta l'ha spedito alle spalle del portiere della Dea. La rete del campione d'Europa ha portato la squadra di Massimiliano Allegri sul 2-1.

Grande entusiasmo sugli spalti dell'Allianz Stadium per la rete del calciatore toscano, che nelle ultime due stagioni è stato spesso preso di mira dai tifosi della Vecchia Signora per le sue prestazioni. Berna ha sempre lavorato in silenzio e ha sempre cercato di farsi trovare pronto dai suoi allenatori. Dal suo ritorno il calciatore classe 1994 si è messo a disposizione completa di Allegri, che già nella sua precedente gestione lo aveva valorizzato e crede nelle sue capacità.

I bianconeri si erano portati in vantaggio con Paulo Dybala, che aveva insaccato in scivolata un cross dalla destra di Chiesa dopo una veloce ripartenza orchestrata da Cristiano Ronaldo, ma l'Atalanta era riuscita a trovare il gol del pareggio subito con un calcio di rigore realizzato da Luis Muriel. Partita molto piacevole nella prima frazione di gioco a Torino, nella ripresa i ritmi si sono abbassati e anche in virtù delle tante sostituzioni effettuate sia da Allegri che da Gasperini. Nel finale è arrivato anche il terzo gol dei bianconeri con Alvaro Morata, che ha dovuto solo appoggiare in rete un assist comodissimo di Kulusevski.

La Juventus affronterà l'Udinese in trasferta nella prima giornata della Serie A 2021-2022 mentre l'Atalanta giocherà in casa del Torino: due impegni importanti per squadre che vogliono essere protagoniste nella prossima stagione.