Cristiano Ronaldo può infiammare il mercato del 2025: si può liberare gratis, dove può andare Cristiano Ronaldo è in scadenza di contratto con l'Al-Nassr e può accordarsi gratis con qualsiasi altro club dal primo gennaio: dove può andare CR7, che potrebbe infiammare il mercato nel 2025.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo è sul mercato e può firmare gratis con qualsiasi club dal 1 gennaio 2025. Il fuoriclasse portoghese ha il contratto in scadenza con l'Al-Nassr a giugno del 2025 e quindi è già libero di trattare una nuova squadra se non dovesse esserci un nuovo accordo con gli arabi.

Bisogna considerare due fattori: CR7 vuole continuare a giocare, perché e suo parere non è ancora arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo; e si sente a suo agio nel suo ruolo di ambasciatore per il calcio arabo e per il contribuito che sta dando allo sviluppo della Saudi Pro League.

Secondo quanto riportato dalla CNN, il cinque volte Pallone d'Oro vorrebbe mettere a posto la sua situazione contrattuale entro la fine di gennaio. Non andrà oltre.

Cristiano Ronaldo si può liberare gratis dal 1 gennaio 2025

L’Al-Nassr non ha soddisfatto l’ego di Cristiano in questi anni nonostante abbia scritto record su record a livello di gol: nella scorsa stagione Ronaldo ha segnato 50 gol in 51 partite ufficiali, mentre in quella in corso ne ha già 16 in 19 match per un totale di 74 gol e 18 assist in 83 gare. CR7, però, a livello di squadra ha vinto solo la Coppa dei Campioni araba, un torneo secondario, e null'altro: per il resto solo delusioni nella Champions League asiatica e nel campionato.

Dove può andare Cristiano Ronaldo?

A 39 anni Cristiano Ronaldo è la stella dell'Al-Nassr e prosegue a macinare record di gol. Fernando Hierro, direttore sportivo del club dovrà negoziare il prolungamento della stella portoghese almeno per altri due anni.

In Arabia Saudita si vociferava che l'Al-Hilal, che sarebbe interessato a lui soprattutto se Neymar non dovesse rinnovare. Inoltre, l'Al-Hilal giocherà il Mondiale per Club negli USA a giugno prossimo e l'Al Nassr no.

Cristiano non vorrebbe lasciare l'Arabia Saudita senza aver vinto il campionato, cosa che è riuscita a fare in tutti i paesi in cui ha giocato: “Voglio essere campione anche qui”, ha ammesso CR7 con la stessa ambizione di sempre ai ‘Globe Soccer Awards'.