Cristiano Ronaldo presenta una lista di richieste all’Al Nassr per restare: c’entra anche Pioli Cristiano Ronaldo ha presentato una serie di richieste all’Al Nassr per restare in Arabia. Vuole anche decidere il futuro di Pioli. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo ha fatto il suo all’Al Nassr, ma questo non è servito per conquistare trofei. Alla fine in due stagioni ha conquistato una Coppa dei Campioni araba e quest’anno rischia di finire senza gioie senza la qualificazione alla Champions asiatica. Quale sarà il suo futuro? Difficile dirlo visto che il contratto è in scadenza e CR7 vuole garanzie per poter restare in gialloblu.

Le richieste di Cristiano Ronaldo per restare all'Al Nassr

I soldi ovviamente non gli mancherebbero, ma Ronaldo vuole avere maggiori chance di vittoria per questo ha chiesto cambiamenti importanti stando alle indiscrezioni di una fonte interna al club al media saudita Okaz Sports. Insomma una serie di richieste da parte dell'ex di United, Real Madrid e Juventus a 360°. Innanzitutto Cristiano mette sul piano un progetto che possa portare nelle casse del club soldi importanti da investire sul mercato.

Ronaldo vuole un cambio in panchina e chiede l'addio di Pioli

L'obiettivo è quello di spingere per la cessione di diversi giocatori locali, oltre a Aymeric Laporte, Bento, Wesley e Angelo. Insomma nomi e cognomi da parte dell'attaccante che vuole a tutti i costi la permanenza di Sadio Mané, Otávio, Marcelo Brozović, Mohamed Simakan e John Durán per essere competitivi. Insomma il fine è quello di arrivare a mettere a disposizione della società quasi 300 milioni di riyal per il mercato, ovvero più di 70 milioni di euro.

Punto cardine è la sua insoddisfazione nei confronti dell'allenatore Pioli, con Ronaldo che ha sottolineato la mancanza di flessibilità e competitività. Per questo ha chiesto l'addio del mister italiano, con la nomina di uno staff tecnico europeo di professionisti e di un direttore sportivo di alto livello, a cui verrebbero conferiti pieni poteri sotto la supervisione di un comitato tecnico indipendente. Ora la palla passa al club che dovrà dunque valutare se fidarsi di Ronaldo oppure no.