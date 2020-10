In conferenza stampa con Roberto Mancini si è presentato anche capitan Chiellini, pronto a scendere in campo per la 105esima volta con la maglia della Nazionale, che oggi registra un contagio da Covid-19, è positivo El Shaarawy. Il difensore juventino però ha dovuto anche parlare di Cristiano Ronaldo, pure lui positivo, e parlando del compagno di squadra ha rassicurato tutti con una battuta: "Ho sentito Ronaldo, sta benissimo, sta prendendo il sole".

I casi di contagio aumentano anche nel mondo del calcio, l'elenco di calciatori positivi cresce a dismisura. E un senatore come Chiellini, che è un ragazzo intelligente, ha fatto capire apertamente che si aspettava una situazione del genere. Il capitano della Juventus ha detto che il mondo del calcio non vuole fermarsi: "Non siamo sorpresi da questa escalation di casi, dobbiamo andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli. Dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il calcio è un movimento economico ed è importante per la gente".

Nei prossimi mesi faremo la bolla

Il difensore livornese inoltre ha detto che la bolla in stile NBA è irripetibile per la Serie A, ma i calciatori comunque vivono una semi-bolla: "La bolla NBA per il calcio è difficilmente ripetibile, ma quella che stiamo facendo è una semi-bolla. Nei prossimi mesi faremo la spola tra casa e campo".

Da più parti si parla già di campionato falsato – pensando ai tanti forfait per ogni squadra. Chiellini con pragmatismo sostiene che la vittoria vera sarà arrivare a fine campionato: "Andremo incontro a mesi difficili e lo sappiamo, la vera vittoria sarà aver finito questo campionato. So già che si parlerà di torneo falsato, chiunque vinca. Ma la verità è che sarà importante arrivare fino alla fine".