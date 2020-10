Cristiano Ronaldo è positivo al coronavirus. Una notizia che la Juventus non avrebbe mai voluto ricevere e che invece rappresenta la cruda realtà per la squadra di Pirlo in vista del ritorno in Italia del portoghese per la ripresa del campionato. A darne notizia è stata la stessa Federazione calcistica portoghese, in una nota, lasciando senza parole il popolo bianconero che dovrà fare a meno del proprio fenomeno per qualche giorno. La notizia del contagio di Cristiano Ronaldo sta ormai facendo il giro del mondo e a risentirne è stato anche il titolo in Borsa della Juventus.

Una volta constatata la positività al Covid-19 da parte di Cristiano Ronaldo, il titolo dei bianconeri ha infatti perso subito oltre il 3%. Sintomo di quanto sia fondamentale all'interno del club bianconero, non solo in campo, la figura di Cristiano Ronaldo. Il titolo si è poi ripreso, riportandosi adesso al valore precedente. Fa specie però come il titolo sia sceso in picchiata subito, in pochissimi minuti, prima di riportarsi ai valori iniziali, precedenti alla notizia del contagio da parte di Cristiano Ronaldo.

Il titolo in Borsa della Juventus, negli ultimi mesi, aveva subito cali sicuramente più netti durante il periodo del lockdown, quando il campionato era fermo e la crisi economica nel nostro Paese si stava espandendo, inevitabilmente, a macchio d'olio.