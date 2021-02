Fenomenale in campo ma anche fuori Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus quando non gioca non pensa al business e spesso ha dimostrato di avere un cuore d'oro. Sia CR7 che la compagna Georgina Rodriguez hanno effettuato un'importante donazione per aiutare un bambino di 7 anni che è affetta da una rara forma di cancro. Al piccolo Tomas è stato diagnosticato un neuroblastoma nel settembre del 2019 e ha subito una ricaduta lo scorso mese di ottobre, e in quel momento i suoi genitori hanno lanciato un appello che è stato raccolto dal cinque volte Pallone d'Oro.

I ringraziamenti per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

E la famiglia di Tomas ha ringraziato ufficialmente il bomber e la compagna. Ivana, la cognata di Ronaldo, su Instagram ha condiviso un messaggio dei genitori del bimbo: "Grazie Georgina e Cristiano per il vostro aiuto, per la vostra solidarietà, avete un grande cuore. Grazie infinite per averci aiutato in modo che Tomas possa avere delle cure". Il bimbo ora è al D'Hebron Hospital di Barcellona.

Cristiano Ronaldo cuore d'oro, generoso anche durante la pandemia

Non è la prima volta che Ronaldo si è reso protagonista di gesti di solidarietà. Durante la pandemia insieme al suo agente Jorge Mendes, la scorsa primavera, aiutò in modo forte gli ospedali del Portogallo acquistando mascherine e macchinari. E proprio in quei difficilissimi giorni Georgina Rodriguez mise all'asta la maglia di Ronaldo con l'intento di raccogliere dei fondi da destinare agli ospedali che lottavano contro il Covid.

(in aggiornamento)