Cristiano Ronaldo ostenta un labiale da fedele musulmano: sembra sempre più vicino all’Islam Prima di realizzare un calcio di rigore in Portogallo-Slovacchia, Cristiano Ronaldo ha pronunciato per due volte una invocazione da fedele musulmano, che apre tutti i capitoli del Corano.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo non vuole davvero fermarsi, a dispetto dell'età che avanza inesorabilmente: il 38enne campione portoghese ha messo a segno ieri una doppietta nel match che il suo Portogallo ha vinto 3-2 contro la Slovacchia. Un successo che è il settimo su sette partite giocate nelle qualificazioni europee dalla squadra allenata da Roberto Martinez, a questo punto già qualificata matematicamente per la fase finale del torneo che l'anno prossimo si svolgerà in Germania.

Con questi due gol, il capitano dei lusitani si è portato a ben 857 reti in carriera, di cui 125 messi a segno con la maglia della nazionale (in 202 presenze). Ronaldo è un cannibale, ora punta con sicurezza quota 900 e non si preclude i 1000 che lo consegnerebbero ancor più alla leggenda: "Penso che sarà abbastanza difficile arrivare a 1000, ma dobbiamo vedere come starò mentalmente, le mie motivazioni – ha detto ieri CR7 a fine partita – Se le mie gambe e il mio fisico mi trattano bene come io tratto loro… vedremo. Prima di arrivare a 1000, voglio arrivare a 900. La strada è ancora lunga, ma credo che ci arriverò. Poi per arrivare a 1000 ci saranno tante barriere da rompere, ma tutto è possibile".

Cristiano Ronaldo esulta dopo aver segnato in Portogallo–Slovacchia

Del resto parliamo di un calciatore che è ancora un esempio per quanto riguarda la cura del proprio fisico e che non ha arretrato di un passo rispetto alla sua feroce voglia segnare gol a raffica: anche in questo avvio di stagione il suo ruolino con l'Al Nassr è pazzesco, 11 reti in 11 partite (con anche 6 assist), ovvero la squadra saudita parte sempre con un gol di vantaggio quando Ronaldo è in campo.

Nel match contro la Slovacchia, il cinque volte Pallone d'Oro ha messo a segno il suo primo gol su calcio di rigore e nella circostanza il primo piano del suo volto prima della battuta del penalty ha fatto notizia, diventando virale. Le immagini mostrano un labiale che appare abbastanza chiaro, ripetuto due volte: Ronaldo sembra pronunciare nitidamente (sapendo peraltro che era inquadrato e dunque tutti lo avrebbero notato) una invocazione da fedele musulmano: "Bismillah", che significa "in nome di Allah" e che apre tutte le sure del Corano.

Qualcuno ha visto in questo gesto ostentato al mondo un ulteriore segnale di un avvicinamento di Ronaldo all'Islam, dopo che il portoghese aveva già sorpreso tutti nello scorso maggio, quando dopo un gol aveva compiuto il sujood o sajdah, ovvero il gesto con cui i musulmani si prosternano verso la Mecca toccando il suolo con la fronte, il naso e le mani poste all'altezza della testa, per avvicinarsi di più a Dio. Non è dato sapere se questi comportamenti di Cristiano siano atti di omaggio e rispetto verso la cultura araba che lo ospita in questo momento (in questi mesi ha anche indossato abiti tipici) oppure qualcosa di più profondo nel percorso della sua vita. Sicuramente gesti come questo moltiplicano all'ennesima potenza la sua popolarità nel mondo arabo.