Cristiano Ronaldo lascia lo stadio mentre il Manchester sta giocando: è durato 45 minuti Cristiano Ronaldo ha giocato il primo tempo nell’amichevole contro il Rayo Vallecano, per poi lasciare subito lo stadio, tra le critiche del web: “Il re se n’è andato”

A cura di Alessio Pediglieri

Cristiano Ronaldo è destinato a fare parlare di sé sempre, malgrado a volte sia il primo a risentirsene: dopotutto è il destino dei fuoriclasse, sempre al centro dell'attenzione sia nel bene sia nel male. E così, la regola vale anche per il portoghese: quando non si presenta, aprendo il varco a illazioni e supposizioni di mercato e quando lo fa, giudicato su ogni suo singolo atteggiamento. Tutto ciò è accaduto nell'amichevole giocata dal Manchester United contro il Rayo Vallecano che rappresentava anche la prima ufficiale estiva di Cr7 con la maglia dei red devils.

La prestazione è stata tutt'altro che entusiasmante ma si sapeva. Lo sapeva lui stesso, così come il tecnico dello United, ten Hag che non poteva pretendere altro da un giocatore che si è aggregato da pochissimo ai compagni, saltando gran parte della preparazione estiva e con pochissima autonomia nelle gambe: "Non è sicuramente al livello della squadra attuale, perché ha saltato un sacco di settimane – ha confermato l'allenatore ex Ajax senza polemiche ma con il giusto equilibrio – Quindi, adesso Cristiano ha bisogno di giocare e ha bisogno di molto allenamento".

Nessuna critica, solamente una constatazione tecnica che evidenzia la realtà delle ultime settimane. Cristiano Ronaldo non ha seguito il programma di preparazione dei red devils ed è stato al centro di discorsi legati al suo futuro, per molti lontano dal Manchester United. Voci che lo hanno visto di volta in volta vicino a Chelsea, Bayern Monaco, Porto, con Jorges Mendes impegnato a gestire il traffico in attesa di capire quali mosse compiere.

Come quella di riportare Cr7 al Manchester, per un primo confronto diretto con la dirigenza e l'amichevole attesa da tutti i tifosi, in cui è sceso in campo come aveva annunciato lui stesso, aumentandone la curiosità. E se in campo non si è visto il miglior Ronaldo, durato solamente un tempo, sostituito da ten Hag è stato ciò che è accaduto poi che ha riaperto il libro delle critiche. I fan dello United hanno infatti notato – e subito commentato sui social – Ronaldo lasciare prima il campo e poi lo stadio, senza attendere nemmeno il fischio finale. Immortalato da alcuni scatti e da velenosi post che hanno fatto anche il verso alle parole dello stesso Cr7: "Il Re se n'è andato".