Quella tra Juventus e Lazio era anche la sfida nella sfida tra i due migliori bomber, numeri alla mano del campionato di Serie A. Cristiano Ronaldo da una parte e Ciro Immobile dall'altra, con le emozioni e i gol che non sono mancati. Se il portoghese ha segnato la doppietta decisiva per il successo bianconero, vera e propria ipoteca sullo scudetto, il secondo ha provato a riaprire il match su calcio di rigore nel finale. Un rigore che CR7 ha provato a contrastare suggerendo a Szczesny, la direzione in cui buttarsi. I due che ora si ritrovano appaiati in vetta alla classifica marcatori con 30 gol, si sono poi resi protagonisti di un bell'abbraccio dopo il fischio finale: sorrisi, cenno d'intesa, complimenti, e la battuta "Ora siamo pari", con l'in bocca al lupo per il finale di stagione.

Cristiano Ronaldo-Immobile, sfida a suon di gol in Juventus-Lazio

Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile erano i due osservati speciali di Juventus-Lazio. E il botta e risposta tra i due bomber non ha tradito le aspettative: se il primo ha segnato la doppietta che gli ha permesso inizialmente di scavalcare l'attaccante di Inzaghi, il secondo è poi riuscito a riacciuffarlo dal dischetto. Il risultato? Ora i due si trovano a braccetto in vetta alla classifica marcatori a quota 30 gol e hanno messo nel mirino Lewandowski per la classifica della Scarpa d'Oro. Una serata speciale per i due che si sono resi protagonisti di due siparietti in campo.

Ronaldo, e il suggerimento a Szczesny sul rigore della Lazio

Il primo è andato in scena in occasione del rigore per la Lazio. Quando Ciro Immobile ha preso il pallone per andare a calciare, CR7 si è indirizzato verso Szczesny e gli ha detto qualcosa. Un breve dialogo in cui Cristiano Ronaldo ha suggerito al polacco la direzione della battuta del bomber avversario. Alla fine l'ex di Arsenal e Roma ha azzeccato l'angolo, ma senza riuscire a impedire il gol, visto che la conclusione di Immobile è stata letteralmente perfetta. Il tutto con buona pace del campione portoghese che le ha provate dunque tutte per evitare l'aggancio dell'avversario in vetta alla classifica marcatori.

L'abbraccio tra Ronaldo e Immobile dopo la fine di Juventus-Lazio

A fine gara però l'agonismo ha lasciato il posto al Fair play con Immobile e Cristiano Ronaldo che si sono resi protagonisti di uno splendido "terzo tempo". I due infatti si sono avvicinati, con tanto di complimenti reciproci e una battuta. "Ora siamo pari, che vinca il migliore", questo in sintesi il messaggio tra gli attaccanti che si sono abbracciati e poi salutati con tanto di pollice alzato. E ora la sfida, per un super testa a testa, vivrà di gol ed emozioni nelle ultime quattro giornate di campionato.