Cristiano Ronaldo ha vita facile al Manchester United: “Sono ingenui” L’esordio bis di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha confermato la sua facilità nel trovare la via del gol. A spianargli la strada anche la difesa del Newcastle, in una situazione che potrebbe ripetersi stando all’ultimo intervento di Rio Ferdinand, uno che di reparti arretrati se ne intend.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo ha vita facile al Manchester United e in Premier League. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è lecito aspettarsi tantissimi gol dal portoghese che dopo l'addio alla Juve, nel suo esordio bis all'Old Trafford è subito andato a segno due volte. Un giocatore con le sue caratteristiche ha tutte le carte in regola per trovare la via della rete con continuità oltremanica, alla luce delle caratteristiche e del modo di difendere delle compagini inglesi. D'altronde a sottolinearlo è uno che conosce sia CR7, che la Premier come Rio Ferdinand.

L'ex difensore dello United, attuale opinionista, non sembra essere particolarmente sorpreso dalla facilità con cui Cristiano Ronaldo ha trovato i primi gol della sua nuova esperienza inglese. Due reti contro il Newcastle da parte dell'ex bianconero, che ha messo a nudo i limiti difensivi degli avversari. Nell'intervento sul suo canale Youtube, Ferdinand ha individuato quello che è il punto debole della Premier League, che potrebbe fare la fortuna di Cristiano e dunque dello United: "Devono giocare secondo i punti di forza di Ronaldo. Una cosa che potrebbero imparare dall'ultimo match, è quella di buttare la palla in area".

E l'ex colonna difensiva della nazionale dei 3 leoni, ha spiegato la sua teoria: "Ai compagni dirà di crossare il pallone quando possono, di metterla perché lui è aggressivo e vorrà riceverla. È documentato, i difensori del nostro Paese, non sono bravi a difendere sui cross, non vengono allenati bene. Quando ero un bambino era parte integrante della tua formazione: difendere i cross, difendere l'area di rigore. Non credo che i giocatori lo stiano facendo abbastanza o che lo chiedano ai manager".

E in questo scenario, Ronaldo ha vita facile alla luce delle sue caratteristiche: "Quando vedo i palloni che entrano in area, in questo momento, le posizioni del corpo, gli angoli ecc. sono molto lontani dai giocatori. Non è facile certo, è ho commesso molti errori, ma penso che Ronaldo possa sfruttare le difese ingenue in Premier League, e lo United potrebbero usare questo punto di forza".