Cristiano Ronaldo ha anche una moneta, il Cr7euro: è già un pezzo da collezione e varrà una fortuna Se tutti i campioni hanno una statua, Cristiano Ronaldo ha anche una moneta: il Cr7euro, coniato dal Portogallo per celebrarlo. Il valore simbolico richiama la iconica maglia ma ben presto sta arrivando a cifre da capogiro: coniato in soli 25 mila esemplari potrebbe superare ben presto i 140 mila euro a pezzo.

A cura di Alessio Pediglieri

Di solito per ricordare un campione assoluto si costruisce una statua che ne rimembri in modo imperituro la grandezza del soggetto raffigurato. Così, oramai non si contano più le rappresentazioni nel calcio di fenomeni assoluti, immortalati nei propri Paesi natii o laddove hanno scritto pagine memorabili con le loro gesta sportive. Anche Cristiano Ronaldo non è da meno ma è l'unico ad avere qualcosa che nessun altro può ancora vantare: una moneta tutta sua. Si tratta di un pezzo a tiratura limitata, il Cr7euro: dal valore ovviamente simbolico che richiama l'iconico numero della maglia ma che in breve tempo varrà cifre folli da collezionisti.

Il Cr7euro, la moneta-tributo del Portogallo che ritrae Cristiano Ronaldo

Un Cr7euro vale, appunto, 7 euro e si tratta della nuova moneta coniata in Portogallo per onorare il fenomeno del calcio moderno, Cristiano Ronaldo, autentica icona assoluta in patria. Il pezzo, dallo scorso ottobre, è stato prodotto in soli 25 mila esemplari e venduto al pubblico alla modica cifra di 7.50 euro. Ma già si sa che ben presto non avrà un valore definito perché, grazie proprio alla tiratura limitata, diverrà un pezzo da collezione.

Il Cr7euro diverrà un pezzo da collezione dalle cifre assurde: oltre 140 mila euro

Dopo la statua a Madera, ora la moneta la cui realizzazione appare più convincente e realistica della statua: si vede un giovane Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale al centro, poi le scritte "Cr7" ed "Euros" lungo il bordo mentre di fianco spicca il "Cr7euros" che svela anche il valore del pezzo. Ma che secondo gli esperti sta già crescendo in modo assurdo, stimando una cifra pazzesca. Secondo un esperto in materia, il valore di questo pezzo potrebbe facilmente superare i 140.000 euro, "per la sua rarità, il suo contenuto in oro e l'eccezionale aura di Ronaldo nel suo paese natale".

La statua di Cristiano Ronaldo a Madera e le polemiche sulla realizzazione

Il Cr7euro è l'ultima idea per omaggiare in Portogallo ancora una volta la grandezza del miglior sportivo nazionale di sempre. Detentore del record di gol in Nazionale, con 135 gol in 216 partite, l'attuale attaccante dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, ha guidato da capitano il Portogallo allo storico titolo di Euro 2016. Per lui, tempo fa era stata costruita una statua all'aeroporto di Madeira che è stato ribattezzato nel 2017 con il nome di "Cristiano Ronaldo Airport", visto che è originario dell'isola portoghese.

Per l'occasione era stato realizzato anche un busto recante l'immagine di “CR7” che suscitò non poche polemiche per una rappresentazione decisamente brutta del giocatore.