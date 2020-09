Uno stacco imperioso, un gol che ha salvato la Juventus di Andrea Pirlo dalla prima sconfitta stagionale, una rete che ha permesso di conquistare la momentanea vetta solitaria nella classifica marcatori. Cristiano Ronaldo è riuscito a prendersi la scena nel big-match della 2a giornata di campionato, all'Olimpico in Roma-Juventus segnando il definitivo 2-2 e mettendo a segno la prima doppietta della stagione. Ma ciò che ha ancora una volta stupito non è l'essere andato in gol ma il come: con un'incornata perfetta, saltando a quasi 3.30 metri dal suolo, con una elevazione monstre.

Non è certamente una novità perché le doti acrobatiche di Cr7 sono ben conosciute a tutti e non solamente in Italia. Tempo fa, fu proprio l'attuale compagno di squadra, Alvaro Morata a rivelare le qualità aeree di Cristiano, definendolo un'autentica ‘bestia' nei colpi di testa. E così, Cr7 si è subito confermato tale nel momento in cui la Juve aveva maggiormente bisogno della sua qualità: uno stacco in area giallorossa e palla in porta a ristabilire le distanze tra giallorossi e bianconeri.

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo dà sfoggio delle sue qualità con i colpi di testa. Quello di domenica sera a Roma è l'ultimo di una serie di acrobazie che hanno fatto già scuola. Ha saltato quasi 3 metri e 30 (per la precisione 328 centimetri) mostrando una capacità di stacco impressionante per un atleta over 30, dopo 70 minuti di partita. Qualcosa di unico, a suo modo, che ha confermato le qualità ancora integre del portoghese.

Non è però il record di Ronaldo in assoluto. Lo aveva ottenuto nel 2019 sempre con i colori della Juentus, nella sfida di Marassi contro la Sampdoria. La misurazione monstre in quel caso arrivò fino a 2 metri e 56 centimetri. Il record assoluto di Cr7 che non è nuovo a queste imprese aeree da fenomeno.

La top five ‘air' di Cristiano Ronaldo

2.93 m – Real Madrid-Manchester United (2013)

2.56 m – Sampdoria-Juventus (2019)

2.47 m – Torino-Juventus (2019)

2.44 m – Real Madrid-Osasuna (2014)

2.42 m – Portogallo-Galles (2016)