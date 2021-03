Ci si aspettava una reazione. E la reazione è arrivata. La Juventus riparte in campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League vincendo 3-1 in casa del Cagliari. Un successo su cui è impressa a caratteri cubitali la firma di Cristiano Ronaldo, che realizza la tripletta decisiva nel giro di 32 minuti, chiudendo di fatto l'incontro nel primo tempo. Eppure dopo pochi minuti lo stesso Cr7 aveva rischiato l'espulsione dopo una pericolosa entrata a gamba alta su Cragno, punita dall'arbitro Calvarese con un cartellino giallo parso troppo morbido come provvedimento.

Per la Juventus è stata una serata facile, forse anche più delle aspettative, messa in discesa dal primo tempo rabbioso di Cristiano Ronaldo e favorita da un Cagliari che si è concesso troppe disattenzioni in fase difensiva. La prima dopo 10 minuti: Cristiano Ronaldo salta indisturbato al centro dell'area, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e infila Cragno con una fucilata di testa. Tutto troppo facile per il portoghese, come in occasione del rigore guadagnato al 24′, quando prende il tempo sia ai difensori del Cagliari, sia a Cragno in uscita. Il portiere tocca la gamba di Ronaldo ed è giusto concedere il rigore, che lo stesso CR7 trasforma senza problemi. La rete più bella della sua tripletta è quella che arriva al 32′: con un dribbling si libera e trova lo spazio per la conclusione vincente di sinistro, potente e angolata, imparabile per Cragno.

Il monologo di Cristiano Ronaldo si interrompe nella ripresa, quando la Juve rientra in campo comprensibilmente meno arrembante e concede al Cagliari di rientrare gradualmente in partita. La squadra di Semplici rimedia ad un primo tempo molto negativo con una ripresa su toni più alti, impreziosita dal gol di Simeone al 61′ che per qualche minuto lascia pensare di poter assistere ad un finale vibrante. La Juve concede qualcosa e costringe Szczesny ad un paio di interventi importanti, ma allo stesso modo sfiora più volte il gol del poker e regala la sensazione di avere sempre il controllo sulla partita. E il dopo-Champions riparte con una vittoria, griffata Cristiano Ronaldo.