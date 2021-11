Cristiano Ronaldo egoista, finisce sotto accusa dopo Portogallo-Serbia: tifosi infuriati Il Portogallo dopo il ko con la Serbia dovrà passare dai playoff per qualificarsi ai Mondiali. Cristiano Ronaldo nell’occhio del ciclone per una giocata particolare.

A cura di Marco Beltrami

La sconfitta interna contro la Serbia ha rappresentato uno shock per il Portogallo che ora per qualificarsi ai Mondiali dovrà passare dai playoff. Il gol nel finale di Mitrovic ha letteralmente gelato i lusitani, accendendo le polemiche. Nel mirino anche colui che detiene il record di gol con la maglia della propria nazionale, ovvero Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo, che nel match d'andata segnò un gol che sarebbe valso la qualificazione ma che non fu convalidato per l'assenza della Goal Line Technology, è apparso molto frustrato. I suoi atteggiamenti, e in particolare una giocata nel finale, non sono state gradite dai tifosi, che lo hanno attaccato sui social.

Si è seduto sul terreno di gioco, lasciandosi andare quasi alle lacrime. Cristiano Ronaldo è sembrato distrutto dopo la sconfitta del suo Portogallo contro la Serbia. Un mix di delusione e rabbia da parte di CR7 che, se in campo spesso e volentieri si è lamentato con i compagni, nel terzo tempo non le ha mandate a dire al suo commissario tecnico Santos. Quando quest'ultimo si è avvicinato per stringergli la mano, l'attaccante del Manchester United ha iniziato a gesticolare, recriminando probabilmente per alcune scelte non condivise in maniera plateale. Il selezionatore del Portogallo dal canto suo, molto dimesso, non ha risposto né reagito, tornando in fretta negli spogliatoi.

Mentre Ronaldo manifestava dunque così il suo stato d'animo tutt'altro che sereno, i tifosi sui social puntavano però il dito proprio contro di lui. Tutto è nato da una giocata assolutamente senza senso nel finale di Portogallo-Serbia, con i padroni di casa alla ricerca di quel pareggio che avrebbe regalato la qualificazione diretta ai Mondiali. Nel classico assalto disperato degli ultimi minuti di gioco, Cancelo dalla destra ha lanciato un pallone a ridosso dell'area dalla destra. Precisione chirurgica per pescare Cristiano Ronaldo che però ha sorpreso tutti.

Dopo aver stoppato il pallone, spalle alla porta, CR7 si è girato e ha tentato un'improbabile e a dir poco complicata soluzione volante. Il risultato? Pallone in curva e opportunità sprecata, quando la cosa migliore sarebbe stata cercare un assist o provare ad entrare in area. Tifosi del Portogallo infuriati contro la loro stella che invece di pensare alla squadra, ha provato a fare tutto da solo. I commenti circolati su Twitter parlano da soli: "Ha rovinato l'azione prima che iniziasse, solo per togliersi in fretta la maglia", oppure "Vuole fare l'eroe così tanto…", o ancora "Non ho idea di cosa abbia fatto, ha letteralmente rovinato la possibilità di pareggiare" e per chiudere "I suoi compagni devono odiarlo".