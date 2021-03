La Juventus si affida a Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese dovrà fare la differenza nella prossima partita di Champions League, in programma martedì 9 marzo alle 21.00 a Torino, valida per il ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. Cr7 è rimasto a riposo contro la Lazio, nella vittoria per 3-1 firmata Rabiot-Morata, entrando solamente nel finale per mantenere la forma fisica. Andrea Pirlo ha preferito evitare qualsiasi contrattempo, sicuro di portare a casa la vittoria contro i capitolini anche senza il fenomeno lusitano. Ottima scelta poi confermata dal risultato del campo.

Ma come sta Cristiano Ronaldo? Alla vigilia di Juventus-Lazio erano giunte anche voci allarmanti su una sua possibile mancata convocazione per problemi fisici. Voci poi rientrate perché Cristiano Ronaldo si è seduto regolarmente in panchina e quando è entrato in partita non ha mostrato alcun segnale di difficoltà. E' stata semplicemente una scelta di Pirlo che, coadiuvato dallo staff medico, ha deciso di dare un turno di riposo al portoghese. Nessun problema fisico, nemmeno un affaticamento di cui si era parato a poche ore dall'inizio del match.

Dopotutto Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino per vestire il bianconero soprattutto in chiave Champions League ed è per questo motivo che ora si cerca di preservarlo e portarlo ai massimi livelli. L'"ossessione" della Coppa in casa Juventus doveva già essere stata scacciata dal portoghese abituato ad arrivare in finale e vincere come con il Manchester e il Real Madrid, eppure al momento è ancora a secco. Nelle ultime edizioni non ha brillato, uscendo ai quarti e agli ottavi nelle ultime due edizioni, ‘macchiando' un ruolino di marcia europeo personale di grandissimo prestigio. Contro il Porto, dunque, c'è in palio la qualificazione e il prosieguo per la Juve ma anche una fetta di considerazione internazionale di Cr7 che molti attendono al varco, in attesa di stabilire se sia in grado ancora di fare la differenza o possa essere vicino al ‘capolinea' della carriera.

A confermare che Cristiano Ronaldo sta bene ed è al meglio per la partita di Champions League di martedì sera contro il Porto, ci sono anche le dichiarazioni di Leonardo Bonucci che ha condiviso l'ultima panchina con il portoghese e dello stesso Andrea Pirlo dopo Juve-Lazio. Il tecnico ha confermato che la scelta di non schierarlo è stata dettata solamente per dargli respiro: "Ha riposato un po', dopo lo Spezia il programma di lavoro si è costruito attorno all'appuntamento di Champions. Lo vedo bene, queste gare sono quelle di Cr7 cui è da sempre abituato".

Anche il centrale difensivo bianconero Leonardo Bonucci scommette su Ronaldo e ha sottolineato il momento top fisico e mentale del portoghese: "L'ho visto bene, se fosse per lui giocherebbe solamente le partite di Champions League. Ha una carica di energia che si percepisce, è pronto non vede l'ora di scendere in campo quando si avvicinano questo tipo di partite".