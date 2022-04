Cristiano Ronaldo ce l’ha fatta: bonus ottenuto, ora lo United pagherà a peso d’oro ogni gol Missione compiuta per Cristiano Ronaldo dopo la tripletta al Norwich. Il suo bottino di gol gli ha permesso di incassare un tesoretto importante, ma non finisce qui.

Nell'uovo di Pasqua Cristiano Ronaldo ha trovato l'ennesima impresa della sua carriera. La sua tripletta ha permesso al Manchester United di battere il Norwich e approfittare contemporaneamente delle sconfitte dell'Arsenal e del Tottenham, con gli uomini di Conte quarti che ora distano solo 3 punti. Ancora una volta CR7 ha zittito sul campo i detrattori, e per la 60a volta in carriera ha segnato tre reti nella stessa partita. Oltre al contributo prezioso ai Red Devils, l'exploit ha permesso al portoghese di tagliare un prestigioso traguardo individuale, che gli farà incassare ancora di più.

Dopo giorni di polemiche dunque, e di discussioni sull'importanza di Ronaldo e sulla bontà della decisione dello United di riportarlo all'Old Trafford, ecco la risposta sul campo. Tre gol per far tornare al successo il Manchester United e ravvivare la corsa Champions e raggiungere quota 21 reti in stagione in 35 presenze. Un rendimento ancora una volta strepitoso per questo giocatore immenso, sempre decisivo, anche a 37 primavere. Cristiano ha celebrato questo risultato sui social, a suon di post su Instagram scherzando anche sul fatto di aver segnato esattamente 30 triplette prima dei 30 anni, e 30 triplette dopo i 30 anni. Se la ride CR7 che ora, contratto alla mano, potrà giovare di maggiori introiti.

Stando a quanto svelato dal The Sun infatti, con i 3 gol al Norwich Cristiano Ronaldo ha fatto scattare due bonus inseriti nel vincolo che lo ha legato nuovamente allo United. Il portoghese infatti incasserà dal club 750mila sterline per aver raggiunto i 20 gol, e 100mila per la sua tripletta. Dunque ecco pronte per lui 850mila sterline, ovvero poco più di un milione di euro. Il suo contratto dunque diventa ancor più faraonico. Ma non finisce qui, perché dopo ieri cambia tutto per lui: infatti adesso Ronaldo che ha superato l'obiettivo iniziale dei 20 gol, incasserà 100mila sterline (120mila euro) per ogni ulteriore marcatura.

Uno stimolo per un finale di stagione in crescendo per Ronaldo che spera di trascinare il Manchester United in Champions League. E all'orizzonte ci sono anche degli altri bonus assolutamente alla sua portata, che renderebbero l'annata economicamente ancor più prestigiosa. Se infatti dovesse chiudere il 2021/2022 come miglior marcatore dei Red Devils, cosa molto probabile, l'ex di Real Madrid e Juventus porterebbe a casa un milione di sterline. Con 30 gol all'attivo, ecco pronte per lui 2.75 milioni di sterline totali, ovvero 3.3 milioni di euro. Insomma non male per un calciatore che ha ancora una volta dimostrato di avere il gol del sangue e di essere un Re Mida del pallone.