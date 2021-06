La partita tra Portogallo e Ungheria giocatasi ieri a Budapest ha visto il successo dei lusitani per 3-0 con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è diventato così il recordman in fatto di reti segnate nelle fasi finali dei campionati Europei, staccando Michel Platini. Adesso anche il primato dell'iraniano Ali Daei in fatto di gol segnati con la Nazionale è ad un passo: 109 contro 106 dell'attaccante della Juventus.

La sfida della Puskas Arena è stata tuttavia macchiata dal comportamento omofobo del pubblico ungherese, che durante il match ha preso di mira il campione portoghese con cori vergognosi: "Cristiano Ronaldo omosessuale". Nella circostanza lo stadio era pieno, visto che l'Ungheria è l'unico dei Paesi organizzatori degli Europei ad aver dato la disponibilità a riempire i propri impianti. Erano oltre 60mila gli spettatori presenti ad assistere al match, un tutto esaurito che è spiccato nel confronto con gli altri stadi europei, occupati a macchia di leopardo in ossequio alle varie normative anti-Covid locali.

Dal canto suo, Ronaldo non è sembrato curarsi di quanto gli veniva urlato dalle tribune: il cinque volte Pallone d'Oro ha continuato a fare quello che gli riesce meglio, ovvero scaraventare palloni in fondo alle porte avversarie, riscrivendo i libri dei record. Quanto al futuro – in maglia Juventus o meno – ci sarà tempo dopo la fine degli Europei per valutare cosa sarà meglio, ma soprattutto fattibile, per soddisfare tutte le parti in causa. PSG e Manchester United sono le due opzioni cui sta lavorando Jorge Mendes per spostare l'azienda Ronaldo ed il suo carico di gloria.