Cristiano Ronaldo alla Continassa: attesa per l’incontro con Allegri e il suo futuro alla Juventus Cristiano Ronaldo si è presentato alla Continassa per iniziare la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2021/2022. Il fuoriclasse della Juventus al suo arrivo al J-Medical ha salutato i tifosi presenti e dopo si è diretto nella struttura per le prime prove fisiche, prima di aggregarsi ai compagni. C’è grande curiosità per l’incontro tra CR7 e Allegri.

A cura di Vito Lamorte

Inizia il quarto anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sembra proprio di sì, ma non c'è nulla di ufficiale. Il fuoriclasse portoghese è rientrato ieri a Torino e questo mattina si è presentato alla Continassa per iniziare la preparazione in vista dell'inizio della stagione 2021/2022. Il cinque volte Pallone d'Oro al suo arrivo al J Medical ha salutato i tifosi presenti e dopo gli autografi e i selfie di rito si è diretto nella struttura per le prime prove fisiche, prima di aggregarsi ai compagni.

Nelle prossime ore CR7 dovrebbe incontrare i dirigenti bianconeri per decidere cosa accadrà nei prossimi giorni: negli scorsi mesi si è parlato di un Ronaldo sempre sul piede di partenza e Jorge Mendes a lavoro per portarli via da Torino ma dal calciatore non sono mai state proferite parole in merito. Ci si è lasciati andare all'interpretazione dei post sui social network, una vera e propria specialità olimpica, ma nessuna ufficialità. Nessuna conferma, né in positivo né in negativo.

Da capire in che modo Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri si siederanno allo stesso tavolo dopo le parole che hanno pronunciato nei confronti dell'altro dopo l'addio del tecnico livornese alla panchina della Vecchia Signora: il portoghese non era stato tenero verso l'allenatore che l0 aveva accolto in Italia mentre Allegri ha detto ad Andrea Agnelli che avrebbe dovuto liberarsi di lui "per il bene della Juve". Il rapporto tra i due non è mai parso molto lineare e sereno ma nelle prossime ore le parti si siederanno a discutere del suo futuro, poiché CR7 ha un anno di contratto a Torino.

Il fuoriclasse portoghese questa mattina è tornato al centro sportivo della Vecchia Signora dopo le vacanze e, nonostante il suo futuro a Torino sia ancora incerto, inizierà a lavorare con i bianconeri. Cristiano Ronaldo è stato impegnato con il Portogallo agli Europei, dove si è preso il titolo di capocannoniere con cinque gol in quattro partite, ma da oggi non interessa più ciò che è stato ai tifosi bianconeri: c'è solo voglia di sapere se l'Allegri-bis in bianconero partirà con o senza CR7.