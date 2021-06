Cristiano Ronaldo non è più intoccabile nella Juventus. Il portoghese è arrivato in bianconero nel 2018 ma nonostante i 101 gol realizzati in 3 stagioni, il suo rendimento non ha portato il club di Agnelli a vincere quella Champions League che tanto sperava di portarsi a casa. L'arrivo di Allegri sulla panchina bianconera sembrava potesse garantire al portoghese una permanenza certa ma invece la sua avventura in Italia pare essere arrivata al capolinea. Il PSG da ieri avrebbe iniziato con decisione a cercare di intavolare una trattativa con il giocatore. Il club parigino si poggia molto sui rapporti, ottimi, tra il proprietario Al-Khelaifi e Jorge Mendes, agente del giocatore, pronti a chiudere nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, neanche la Juventus non si opporrebbe in un'operazione da cui i bianconeri sono solo interessati a ricavare quei 29 milioni utili per evitare una minusvalenza.

E allora sembrano esserci tutte le premesse per un divorzio tra Cristiano Ronaldo e il club della Vecchia Signora già prima dell'inizio di questa estate.Le prime avvisaglie nel 2019 erano state recepite al meglio da Agnelli ma la pandemia ha bloccato quella cessione che sarebbe potuta andare in scena già a partire dalla scorsa annata. Ma cosa prevede il piano del PSG per l'acquisto di Cristiano Ronaldo? Bisognerà capire se l'ingaggio da oltre 30 milioni di euro che percepisce il giocatore attualmente con la Juventus, sarà lo stesso anche in Francia. Insolito per un giocatore di 36 anni. Ma invece a favorire l'operazione potrebbe essere lo sponsor Nike, la partenza di Mbappé al Real Madrid e i prossimi Mondiali 2022 in Qatar.

La strategia del PSG che coinvolge anche la Juventus

Con la potenziale partenza di Kylian Mbappé al Real Madrid, il PSG potrebbe perdere il suo grande rappresentante Nike (sponsor tecnico del giocatore francese) dato il passaggio di Neymar per Puma. Sponsorizzato dal brand americano, Cristiano Ronaldo permetterebbe al PSG di colmare il vuoto che Mbappé lascerebbe se decidesse di partire. La Juventus si garantirebbe una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per vendere la sua stella, più il possibile inserimento nell'operazione di Mauro Icardi, giocatore molto apprezzato da Massimiliano Allegri.

La Juventus non si opporrà alla cessione di Cristiano Ronaldo al PSG ma Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza di chiudere subito questo faccenda in caso di riposta positiva o negativa del giocatore alla corte del PSG. Il club parigino è interessato alla acquisto di Cristiano Ronaldo anche per un altro motivo: il Mondiale 2022 in Qatar. L'idea è quella di farlo diventare testimonial di Qatar2022. Il Paese dei proprietari della società parigina e dello stesso presidente Al-Khelaifi che fa parte del comitato organizzatore del torneo che si terrà il prossimo anno.