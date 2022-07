Cristiano Ronaldo al Barcellona, l’incontro Mendes-Laporta apre uno scenario imprevedibile Indiscrezione clamorosa quella che arriva dalla Spagna: Laporta a cena con Mendes avrebbe parlato di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Barcellona.

A cura di Vito Lamorte

Jorge Mendes e Joan Laporta si sono incontrati oggi a Barcellona. I due avrebbero parlato di diversi profili ma, secondo quanto appreso dal giornale spagnolo AS, sul tavolo c'è anche il nome di Cristiano Ronaldo. Il presidente del Barça e l'agente della stella portoghese si sarebbero soffermati anche sulle possibilità che esistono di vedere l'ex giocatore del Real Madrid con la maglia del club catalano quest'estate e questa notizia ha aperto scenari imprevedibili fino a poco tempo fa.

Suggestione o qualcosa di più? L'ipotetico arrivo di Cristiano al Barcellona sarebbe un colpo ad effetto importante per un club in gravissima difficoltà economica ma potrebbe essere anche un modo per il presidente del Barça di fare pressione sul Bayern Monaco che si rifiuta di negoziare la cessione di Robert Lewandowski, giocatore che ha fatto capire più volte di voler vestire la maglia blaugrana già da questa sessione di mercato.

Il numero uno del Barça aveva già testato la possibilità e la disponibilità di portare al Camp Nou Cristiano la scorsa estate, ma la delicata situazione economica del club gli ha impedito di affrontare seriamente la questione.

Oggi Cristiano Ronaldo ha saltato il primo giorno di allenamenti della stagione 2022/2023 del Manchester United agli ordini del nuovo allenatore Erik ten Hag. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, CR7 sarebbe assente per motivi familiari ma si fanno sempre più insistenti le voci di mercato attorno all'ex calciatore della Juventus, che si è allenato da solo al centro sportivo della nazionale portoghese a Lisbona.