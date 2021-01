Cristiano Ronaldo ha festeggiato il compleanno della compagna Georgina Rodriguez con una mini mini vacanza in Valle d'Aosta, approfittando della mancata convocazione da parte della Juventus per il match di Coppa Italia contro la SPAL. Una ‘fuga' d'amore testimoniata da alcuni video e foto che ritraggono i due prima su una motoslitta in mezzo ai monti, poi in una piscina riscaldata all'aperto circondata dalla neve. Purtroppo per il campione portoghese e la sua compagna, il tutto non è passato inosservato perché, quando è stata decisa l'uscita fuoriporta, erano in vigore i divieti di spostamento tra diverse Regioni, a seguito delle disposizioni dell'ultimo Dpcm.

Cristiano Ronaldo ha dunque violato le regole imposte dall'ultimo Dpcm? Il Nucleo Carabinieri di Aosta fa chiarezza sulla questione a Fanpage.it: "All'epoca dei fatti confermiamo che erano in vigore tutti i divieti anti Covid sugli spostamenti: Piemonte e Valle d'Aosta erano in Zona Arancione". Dunque Ronaldo non avrebbe potuto spostarsi tra Torino e Courmayeur. Le fotografie, ma soprattutto un video in particolare – poi rimosso – mostrano chiaramente CR7 e la sua compagna in un albergo della zona con una voce fuoricampo che dà loro il benvenuto.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri: "Il nucleo dei Carabinieri di Courmayeur sta verificando la situazione e l'eventuale violazione delle norme vigenti", spiegano. Al di là del personaggio pubblico che ha suscitato subito clamore, "la normativa in questi casi resta chiara da applicare a chiunque violi le norme vigenti: l'eventuale violazione deve essere accertata al momento e in presenza della persona. Per Cristiano Ronaldo non c'è stata alcuna contestazione immediata ma solamente a seguito di un video e foto pubblicate sui social. Dunque, si sta lavorando su questo aspetto".

Qualora le indagini dovessero confermare la violazione, scatterà la sanzione prevista dall'attuale normativa: "Se i colleghi della Stazione di Courmayeur dovessero accertare la mancanza di validi motivi per lo spostamento – spiegano i Carabinieri -, potrebbe essere confermata la violazione e scatterebbe la sanzione amministrativa, che prevede in questi casi una multa da 400 a mille euro per ogni individuo".

Sia Piemonte che Val d'Aosta al momento del fatto erano classificate come Regioni in Zona Arancione. Il Dpcm e le seguenti disposizioni vietano qualsiasi spostamento tra diverse Regioni se non per giustificati e certificati motivi urgenti. Cristiano Ronaldo, ad esempio, potrebbe difendersi dimostrando di trovarsi sul posto per trattare l'eventuale acquisto di un immobile (tra i vari investimenti del portoghese c'è anche una catena di alberghi). Oppure accettare la violazione e pagare la sanzione, tutt'altro che proibitiva per le sue tasche.