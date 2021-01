Il bagno in piscina di sera, nonostante la neve, dopo aver scorrazzato in motoslitta sulle piste innevate. La vacanza che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono concessi sta facendo discutere e alimenta polemiche per la presunta violazione delle restrizioni governative contenute nelle misure di contenimento del Covid. Presunta perché sull'episodio stanno indagando i Carabinieri e si attendono a breve novità sulla vicenda. Piemonte e Valle d'Aosta sono in zona arancione e quella sortita extra-territoriale verso Courmayeur per festeggiare il compleanno della fidanzata tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio adesso rischia uno strascico giudiziario.

CR7 ha approfittato della mancata convocazione per la partita di Coppa Italia contro la Spal per concedersi una fuga romantica nella incantevole località turistica. Il guaio è che quella gita spensierata, testimoniata anche da un video subito cancellato, ha sollevato un polverone. Chi è stato l'autore di quella clip? Con ogni probabilità una guida turistica che era assieme alla coppia, filmata molto divertita durante l'escursione: "Buongiorno e benvenuti da queste parti. Vi facciamo fare un bellissimo giro".

A quel bellissimo giro ha fatto seguito anche un altro blitz. Un altro ‘caso' che ha finito con accendere i riflettori sulla stella della Juventus e la compagna. Ancora una volta entrambi sembrano aver agito senza alcun timore di commettere un'imprudenza né di violare le norme in vigore. Rilassati e sereni, così appaiono in un altro video (questa volta condiviso sui social dalla stessa Georgina attraverso il proprio profilo Instagram) sia CR7 sia la dolce metà. È possibile scorgere Ronaldo che, seduto sul bordo della vasca ricoperta dalla neve, copre quasi interamente le gambe e poi si tuffa in acqua, abbracciando la fidanzata, scambiando tenere effusioni.

Il tuffo dopo la motoslitta: è stato come lanciare altra benzina sul fuoco sia per le polemiche social sia per la situazione. CR7 adesso dovrà dare spiegazioni alla Juventus per quanto fatto e, soprattutto, alle forze dell'ordine che indagano per raccogliere riscontri sulla presunta ‘vacanza illegale' del campione. .