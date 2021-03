La crisi del Liverpool di Klopp in Premier League è stata evidenziata ancora una volta dalla deludente prestazione di uno dei giocatori più rappresentativi dei reds, Mohamed Salah che è stato sostituito nella ripresa della partita disputata contro il Chelsea, giovedì 4 marzo e persa 1-0. Risultato che lascia i campioni in carica lontanissimo dalle prime posizioni, con un anonimo attuale settimo posto in campionato a fronte di soli 43 punti in 27 partite (a -22 dalla capolista Manchester City).

Nella sconfitta di Anfield contro i Blues di Londra, l'ottava in Premier League, Salah non ha certo brillato in campo, tanto che nella ripresa Jurgen Klopp ha deciso di sostituirlo con Alex Oxlade-Chamberlain che è stato mandato al suo posto, bel tentativo – vano – di rimettere in piedi un match più che complicato. I Reds erano in svantaggio per 1-0 grazie al gol di Mason Mount nel primo tempo ma l'attuale capocannoniere della Premier League con 17 gol in questa stagione, non è riuscito a dare il proprio contributo.

Non c'è ancora un vero e proprio ‘caso Salah' all'interno dei reds ma al momento della sostituzione il giocatore è apparso visibilmente frustrato dalla decisione di Klopp e questo particolare non è passato inosservato. La stampa inglese ha evidenziato come Klopp avesse redarguito più volte Salah prima della sostituzione, per poi passare al cambio. Che i rapporti tra Salah e Klopp non siamo idilliaci è stato poi anche confermato da un post sui social dell'agente del giocatore che ha pubblicato un semplice ‘punto' dal significato enorme.

Si sta aprendo, infatti, il fronte sul futuro dell'egiziano che potrebbe essere lontano da Anfield con la prossima sessione di mercato. Molti vociferano he potrebbe diventare un obiettivo sensibile di Real Madrid e del Barcellona, le grandi di Spagna, anche se gli evidenti problemi economici post pandemia si fanno sentire in tutti i club europei. Fatto sta che Salah non è più felice a Liverpool e il Liverpool inizia a non essere più soddisfatto di Salah