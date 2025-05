video suggerito

Cremonese-Spezia finale playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale Cremonese-Spezia è la partita d’andata della finale dei playoff di Serie B: si gioca allo stadio Zini oggi, giovedì 29 maggio, alle ore 20:30. Dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime news sulle formazioni. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cremonese e Spezia si affrontano per la partita di andata della finale playoff di Serie BKT 2024-2025: il primo confronto fra le squadre di Giovanni Stroppa e Luca D’Angelo si giocherà allo stadio Giovanni Zini di Cremona oggi, giovedì 29 maggio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:30 e diretta TV e streaming su DAZN.

180 minuti per giocarsi la Serie A e delineare chi giocherà nella massima serie il prossimo anno dopo Sassuolo e Pisa. La gara-1 si gioca allo Zini, con la Cremo che vuole sfruttare il fattore casa per fare un risultato positivo dopo aver ribaltato la semifinale contro la Juve Stabia davanti ai propri tifosi dopo la sconfitta dell'andata. Lo Spezia, invece, nella semifinale in casa del Catanzaro ha dimostrato le sue qualità e proprio nel match-1 ha ipotecato il passaggio alla finale.

Se al termine del doppio confronto il bilancio dei risultati dovesse essere in parità, niente supplementari o rigori ma verrebbe promosso lo Spezia in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato: gli Aquilotti hanno chiuso al terzo posto, rispetto al quarto dei grigiorossi.

Partita: Cremonese-Spezia

Dove: stadio Giovanni Zini, Cremona

Quando: giovedì 29 maggio 2025

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie B 2024-2025, finale di andata playoff

Dove vedere Cremonese-Spezia in diretta TV

Cremonese-Spezia valida per l'andata della finale dei playoff di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di accedere all'app presenti su smart tv di ultima generazione e guardare il match sintonizzandosi alla finestra dedicata all'evento.

Cremonese-Spezia: dove vederla in diretta streaming

La gara tra le squadre di Stroppa e D'Angelo si potrà seguire anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento al sito di DAZN o all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Cremonese-Spezia, le probabili formazioni

Stroppa punta sul tandem offensivo formato da Johnsen e Vazquez, con Vandeputte sempre pronto ad inserirsi. D'Angelo si affida a Di Serio e Pio Esposito in attacco.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. Allenatore: Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Kouda, Vignali; Di Serio, Pio Esposito. Allenatore: D’Angelo.